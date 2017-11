Transat Jacques Vabre : "Le pot-au-noir, il faut s'en sortir le plus vite possible"

Cinq points clefs du parcours de la Transat Jacques Vabre 2017, décryptés par le navigateur havrais Charlie Dalin. Quatrième numéro ce jeudi sur France Bleu Normandie : le pot-au-noir.

"On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on entre dans le pot-au-noir". Charlie Dalin a terminé troisième de la précédente Transat Jacques Vabre avec Yann Éliès. Cette année, il n'a pas pris le départ et chaque jour sur France Bleu Normandie, il livre son analyse des points-clés de la course. Après la Manche, le Golfe de Gascogne et les îles Atlantique, ce jeudi, la quatrième difficulté sur ce parcours : le pot-au-noir.