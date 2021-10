PHOTOS - Transat Jacques Vabre : 21 skippers normands au départ

80 voiliers, 160 skippers, dont 21 Normands s'apprêtent à prendre le départ de la Transat Jacques Vabres, au Havre (Seine Maritime) le 7 novembre prochain. Membre des organisateurs de la Transat en double, la région Normandie s'est félicitée ce lundi du nombre de sportifs issus de la région. "Du jamais vu", selon Marie-Agnès Poussier-Winsback, la vice-présidente en charge du nautisme au conseil régionale.

"Je suis ravi de cette participation ", ajoute Francis Le Goff, le directeur de la Transat. "Sur tout le territoire normand, l'accès à la mer et l'activité sur l'eau est de plus en plus facilité avec des clubs qui accueillent beaucoup de personnes qui ont envie de s'initier à la voile. La transat c'est ce qui brille mais pour arriver à cela il y a tout un dispositif qui a été déployé sur le territoire", conclut celui qui est aussi le directeur de la ligue de voile de Normandie.

"Pour tout marin, partir de chez soi ou arriver chez soi ça fait toujours quelque chose. C'est bien aussi de montrer qu'on est une région maritime. Dans le département de la Manche on essaye de créer une impulsion et un pôle normand de course au large. Il n'y a pas que en Bretagne qu'on navigue. Il y a aussi des coins difficiles dans notre région !" sourit Clara Fortin qui s'apprête à prendre son premier départ sur la Transat Jacques Vabres.

Fabien Delahaye (MACSF), OCEAN - Ouistreham

Louis Duc (Votre Epargne du Monde / Lantana Paysage), Ecole de voile de Cherbourg

Charlie Dalin (APIVIA), SNPH - Le Havre

Jörg RIECHERS (#TheMountainMan), Caen Yacht Club

Cédric Château (SEAFRIGO – SOGESTRAN), CVSAE - Saint Aubin les Elbeuf

Jérémie Mion (SEAFRIGO – SOGESTRAN), SRH - Le Havre

Pierre-Louis Attwell (Vogue avec un Crohn), CN Honfleur

Maxime BENSA (Vogue avec un Crohn), Deauville YC

Nicolas JOSSIER (La Manche #EvidenceNautique), YC Granville

Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique), YC Cherbourg

Nicolas Lemarchand (Entraide Marine), CNEC - Saint-Vaast-la-Hougue

Thimoté Polet (Entraide Marine), SNPH - Le Havre

Calliste Antoine (Croatia Full Of Life), YC Granville

Renaud Courbon (Clown-up), SNPH - Le Havre

Guillaume Pirouelle (Clown-up), SNPH - Le Havre

Julia Courtois (Saint James – Biscuiterie de l’Abbaye), CVSAE - Saint Aubin les Elbeuf

Jeanne Courtois (Saint James – Biscuiterie de l’Abbaye), CVSAE - Saint Aubin les Elbeuf

Jean-Edouard Criquioche (Cinéma Grand Forum), Cercle de la Voile de Dieppe

Pierre Casenave-Pere (Legallais), CNBC - Barneville - Carteret

Martin Louchart (Randstad-Ausy), YC Granville

Clara Fortin (Randstad-Ausy), YC Granville