Comment Cherbourg se prépare à accueillir la plus mythique des courses à la voile ?

Pour la première fois, la Rolex Fastnet Race s'achèvera en France. Cherbourg accueillera l'arrivée de la course en 2021 et 2023

Record à battre pour les inscriptions à la Rolex Fastnet Race dans un mois : 4mn et 24 secondes. C'est le temps qu'il avait fallu l'an dernier pour boucler toutes les inscriptions de cette plus grande course offshore au monde. Le départ sera donné de Cowes dans le sud de l’Angleterre le 8 août 2021. Plus de 350 des plus spectaculaires bateaux comme les Ultims, les Class40 ou les IMOCA feront le tour du Fastnet au sud de l’Irlande et reviendront vers Cherbourg. Réputée dans le monde entier, la Rolex Fastnet est de loin celle qui rassemble le plus grand nombre de bateaux. Le compte à rebours est donc lancé. C'est une belle vitrine pour le territoire.

Des bateaux partout où il y aura de l'eau en centre-ville

Cherbourg est un port en eau profonde, situé en coeur de ville et accessible 24H/24 sans contraintes de marées. Doté d'une grande capacité d'accueil, il est habitué à accueillir de grands événements nautiques, de la Solitaire du Figaro au Tour de France à la Voile, en passant par - plus récemment, la Drheam Cup. Les bateaux seront accueillis dans le bassin du commerce, l'avant-port, le port de plaisance et la petite rade. le village de la course sera quant à lui implanté sur la Plage Verte ainsi qu'un espace dédié sur le quai Alexandre III pour accueillir les concurrents et le public. A un mois des inscriptions, la ville de Cherbourg-en-Cotentin prépare cet événement , Benoît Arrivé le maire : " 4000 marins, 350 bateaux c'est exceptionnel pour Cherbourg. Il s'agit d'en faire une fête sportive et populaire, d'ailleurs les enfants pourront participer à des ateliers pour découvrir la voile et les skippers . Il y aura un village, des animations . Il y aura des bateaux partout, partout où il y a de l'eau. Ce sera une grande fête".

La Fastnet une course mythique qui a 96 ans

L'ensemble de la communauté portuaire sera sollicité, le yacht-club, l'école de voile, les associations et la Marine. En petite rade il y aura un certain nombre de mouillage. "_On en saura plus quand on saura qui participe"_assure aujourd'hui Benoît Arrivé le maire de Cherbourg-en-Cotentin.