Comment suivre le départ de Royan de la Solitaire du Figaro ce dimanche 4 septembre ?

En détails, retrouvez le parcours de départ de la 3ème étape de la Solitaire du Figaro et les meilleurs spots pour suivre la course qui quitte Royan ce dimanche à midi.

C'est ce dimanche 4 septembre à midi que les 32 skippers de la Solitaire du Figaro vont s'élancer pour la dernière étape de l'épreuve qui va les amener à Saint Nazaire.

Au départ de Royan, la flotte des Figaro Beneteau 3 va suivre un parcours côtier en remontant la Gironde jusqu'à une bouée à la pointe de Suzac puis demi-tour pour rejoindre la sortie de l'estuaire via une bouée positionnée devant la pointe du Chay avant de laisser le phare de Cordouan sur tribord et sortir de l'estuaire pour descendre le long du Médoc.

Où se positionner pour voir les voiliers de la Solitaire

Différents possibilités s'offrent aux spectateurs pour voir ces voiliers, que ce soit au départ de Royan, sur la rive droite de la Gironde, sur sa rive gauche et le long des côtes du Médoc.

A Royan, présentation des skippers sur la scène du village de la course (esplanade de Kerimel) de 9h à 9h45. A partir de 9h30 appareillage des Figaro du quai du 13ème Dragon

Sur la rive droite de la Gironde : plage de Foncillon, pointe du Chay, la grande plage de Royan, l'ancien phare de Vallières, la pointe de Suzac

Sur la rive gauche de la Gironde : à la point de Grave et la plage Océane

Le long des côtes du Médoc où les figaristes après la sortie de l'estuaire vont rejoindre un bouée positionnée à la sortie du Bassin d'Arcachon

Le départ de cette course est également à suivre en vidéo, dès 11h45, sur les écrans du village et sur le site internet de France Bleu et celui de la Solitaire du Figaro.

La parcours complet de cette 3ème étape

Les organisateurs de la Solitaire du Figaro et son directeur de course Yann Chateau ont finalisé le parcours de la 3ème et dernière étape de la Solitaire du Figaro en prenant pleinement en compte les prévisions météorologiques. En quittant Royan pour rejoindre Saint Nazaire, les figaristes auraient dû virer sur une marque à La Corogne en Espagne pour un parcours de 700 miles. La direction de course a été contrainte de modifier cette étape. Désormais les 32 navigateurs qui partent bien de Royan ce dimanche à midi, laisseront le phare de Cordouan sur leur tribord avant de longer les côtes du Médoc pour aller virer une bouée à l'entrée du Bassin d'Arcachon. Ils poursuivront dans le Golfe de Gascogne jusqu'aux îles Farallones en Gallice puis remontée direct vers Saint Nazaire où sera jugée l'arrivée finale de cette 53ème édition de la Solitaire du Figaro. Les premiers bateaux sont attendus en Loire-Atlantique jeudi 8 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix