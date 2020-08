Concarneau : top départ pour la Solo Guy Cotten ce jeudi

C'est parti pour trois jours de course en mer en Figaro. La Solo Guy Cotten démarre ce jeudi au départ de Concarneau (Finistère). Une trentaine de skippers participe à cette 44e édition, décalée de quelques mois en raison du covid-19. Parmi eux, Erwan Le Draoulec, en catégorie bizuth.

La 44e édition devait avoir lieu en avril dernier. La Solo Guy Cotten a finalement été décalée ce jeudi en raison de la crise sanitaire. Un départ à quelques semaines seulement de la Solitaire du Figaro, prévue fin août.

En tout, une trentaine de skippers est au rendez-vous de cette course en Figaro. Des habitués, mais aussi des nouveaux appelés des "bizuths". Parmi eux, Erwan Le Draoulec, un Morbihannais de 23 ans, à bord d'un bateau Macif. "C'est un peu comme une répétition générale de la Solitaire du Figaro, le bateau a exactement la même configuration pour les deux courses", indique le skipper originaire de Carnac.

A bord du Figaro d'Erwan Le Draoulec Copier

Des tranches de sommeil de 10 à 15 minutes

Erwan Le Draoulec espère faire un bon classement lors de cette course. "L'idée, c'est de se mettre en confiance et de prendre du plaisir", sourit-il.

Il appréhende néanmoins plusieurs choses à bord : "La météo, parce que s'il y a trop de vent, c'est compliqué et, s'il n'y en a pas assez, c'est également compliqué, mais d'une autre façon." Il doit également être attentif à son sommeil. "Il faut faire la course, mais il faut aussi se gérer soi-même et penser à dormir, à manger", ajoute-t-il. Pour ne pas laisser trop longtemps le bateau sans navigation, les périodes de sommeil durent de 10 à 15 minutes.

Erwan Le Draoulec a inscrit des phrases à l'intérieur de son bateau pour positiver dans les moments difficiles de la course. © Radio France - Adeline Divoux

Le skipper doit bouger en permanence sur son bateau pour faire contrepoids en fonction du vent. Quand la course devient difficile, il a sa solution pour tenir le coup : "J'ai quelques petits mots écrits dans le bateau qui me permettent de relativiser et de positiver, parce que l'on a un peu plus de mal, on n'est pas à 100% de ses capacités mentales avec le manque de sommeil." Ces messages sont des rappels pour prendre du plaisir et profiter de la course. "Ce sont mes petits grigris", précise-t-il.

Quand Erwan Le Draoulec n'est pas à la barre, il a un boitier pour stabiliser le bateau. © Radio France - Adeline Divoux

Sécurité à bord

Même les skippers doivent respecter des gestes de sécurité à bord. "Il n'y a rien d'obligatoire, chacun fait comme il veut, mais je m'impose de porter un gilet de sauvetage et je suis souvent attaché à mon bateau sur des cordes, avec un mousqueton qui me suit quand je bouge", indique-t-il.

Erwan Le Draoulec est originaire de Carnac dans le Morbihan. © Radio France - Adeline Divoux

Erwan Le Draoulec dispose également d'une balise, qu'il garde toujours dans sa poche pour alerter les secours à tout moment. Et pendant la course, pas de téléphone portable à bord. Le skipper ne pourra donc pas mettre à jour la météo. Il n'aura que son GPS pour le guider.