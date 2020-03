Coronavirus : le skipper du bateau mayennais, Maxime Sorel se met aussi au télétravail !

Le skipper de Cancal Maxime Sorel a publié un message ce mardi sur les réseaux sociaux annonçant que le processus de mise à l'eau de l'Imoca VandB Mayenne était stoppé jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui découle évidemment des mesures de confinement prises par l'Etat français.

Pour Maxime Sorel, "il est essentiel pour chacun d’entre nous d’appliquer les instructions des autorités sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus. Les mesures de confinement décidées lundi soir donnent un coup de frein à l’activité mais permettront, en tout cas je l’espère, de protéger tout le monde. Se confiner n’est pas simple mais c’est LA solution."

Le skipper qui doit participer en novembre prochain à son premier Vendée Globe (le tour du monde en solitaire et sans escale) va mettre à profit cette période pour déjà travailler les procédures, les modes opératoires et les listes de matériels embarqués pour cette course légendaire. Et Maxime Sorel a aussi adopté la méthode télétravail.