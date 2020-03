Coronavirus : les sportifs sont aussi confinés. Impressions de la Rochelaise Charline Picon médaille d'or 2016

"Aujourd'hui, en tant que sportif, on se doit de rester en forme, sur cette période de confinement. J'ai réussi à m'organiser pour avoir du matériel à la maison. J'espère en tout cas que les sportifs qui sont dans mon cas, qui sont sélectionnés aux jeux olympiques, peuvent se maintenir physiquement et continuer à s'entraîner.

On est l'exemple à suivre pour beaucoup, alors on se confine, comme tout le monde

Y'a eu la polémique avec Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Laure Manaudou, qui rappelle que les italiens eux ont réussi à s'organiser, et qu'en France, on devrait peut-être réquisitionner l'Insep pour continuer de préparer nos sportifs. C'est vrai que d'autres pays se sont organisés dans ce sens, maintenant je comprends aussi l'effort que l'on nous demande. _On est l'exemple à suivre pour beaucoup_, donc par notre comportement, cela va sûrement inciter des personnes à respecter le confinement comme il se doit.

Charline Picon médaille d'or au Brésil en 2016 © Maxppp - Liu Jie

C'est comme un message à passer, aux jeunes notamment. Je sais qu'il y a quelques jours, avec de belles vagues et de belles conditions de surf, beaucoup avaient envie d'aller surfer ... ben oui, mais non ... Nous on n'y va pas, il y a un confinement à respecter. On doit faire parti de ces gens qui doivent montrer la voie dans des périodes compliquées."

Interview réalisée par Guillaume Battin pour France Bleu La Rochelle.