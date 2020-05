Coronavirus - Voile : retardé par la crise, le trimaran Arkema 4 vise une mise à l'eau en juillet

Sur son site de Port-Médoc, au Verdon-sur-Mer, l'écurie Lalou Multi n'a pas posé les outils malgré la crise sanitaire. Les équipes ont été réduites mais la construction du tout nouveau trimaran Arkema 4 n'a jamais été stoppée. Le retard, d'environ deux mois, est un moindre mal, estime le skipper Lalou Roucayrol, alors que la reprise des courses reste elle incertaine.

On a de la chance d'avoir pu continuer.

Lalou Roucayrol, gérant de l'entreprise, et Quentin Vlamynck, qui doit devenir le skipper de ce trimaran, le répètent : "On a de la chance d'avoir pu continuer." Ils auraient pu craindre l'arrêt du chantier. "On a de la chance d'avoir un partenaire, Arkema, qui nous soutient. On a un contrat jusqu'en 2022. Mais il y avait d'autres projets dans l'écurie (...) et tout est en stand-by" précise Lalou Roucayrol.

Lalou Roucayrol (g.) et Quentin Vlamynck (d.) - Vincent Olivaud / Arkema Sailing

Moins de personnel, mesures sanitaires dans les locaux, difficultés d'approvisionnement : pour Arkema 4, le chantier n'est pas un long fleuve tranquille mais il n'a jamais été stoppé. Grâce, notamment, à une anticipation sur les matériaux avant que le confinement soit mis en place. Par précaution, une partie de l'équipe a aussi été isolée au mois de mars en raison de suspicion de Covid-19. Dont le futur skipper d'Arkema 4 Quentin Vlamynck. "J'ai été confiné au début, pour être sûr de ne pas contaminer l'équipe."

Depuis, Quentin Vlamynck est revenu sur le chantier, auquel il participe avec les opérateurs. "La journée je mets les mains dans la colle, le soir ce sont des petites séances de sport pour garder la forme." Des séances qui ne peuvent satisfaire le skipper. Il n'a pas pu naviguer depuis le mois de mars et il a forcément hâte de prendre en main Arkema 4.

Calendrier bouleversé et difficulté à se projeter sur l'avenir

Pour les courses, il faudra patienter. La Transat Québec-Saint-Malo de juillet a été annulée. Dans un communiqué, l'écurie Lalou Multi note, pour la saison Multi50, le Trophée Lodigroup de fin juillet, celui de la Baie de Saint-Brieux fin août. Lalou Roucayrol est prudent sur le calendrier et évoque surtout le Grand Prix de Brest, début septembre. Et si la crise perdure ? "Il faut s'adapter, avec ce qu'on sera capable de réinventer : des courses au large peut-être sans public, qu'on pourra suivre uniquement sur Internet."

Lalou Roucayrol craint que le sport en général ne soit profondément affecté par la crise. "C'est le problème du sport professionnel en général, qui est la vingtième roue de la charrette et qui n'est pas considéré comme étant essentiel. J'ai l'impression que ça va être un peu négligé par nos gouvernements. C'est ce qui nous rend incertains par rapport à l'avenir."