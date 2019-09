Coup dur pour Kito de Pavant à un mois du départ de la Transat Jacques Vabre

Alors que le skipper héraultais effectuait des tests sur son monocoque ce mardi, le mât du bateau s'est brisé en trois. Le navigateur a moins d'un mois pour trouver une solution et être au départ de la transat Jacques Vabre au Havre le 27 octobre.

Hérault, France

C'est la tuile pour le navigateur héraultais Kito de Pavant. Mardi, alors que son équipe procédait à un test de jauge à Port Camargue afin de certifier la conformité du Class40 Made in Midi en vue de la Transat Jacques Vabre, le mât s’est brisé en trois.

"On ne comprend pas. Pour le moment on constate les dégâts. Une expertise permettra d’expliquer le pourquoi du comment. En attendant, ça tombe à quatre jours du départ en convoyage vers la Normandie, donc c’est une grosse…, comment dire ? contrariété' explique Kito de Pavant qui prépare depuis des mois cette course aux côtés du jeune figariste montpelliérain Achille Nebout.

Kito de Pavant envisage différentes possibilités comme trouver un bateau disponible ou un autre mât afin d'être au départ de la Transat Jacques Vabre le 27 octobre au Havre.