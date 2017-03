Voile - Charlie Dalin : "C'est sur la Solitaire du Figaro que je concentre toute mon énergie"

Coup d'envoi, ce vendredi, du championnat de France 2017 de course au large. Parmi les engagés : Charlie Dalin (Macif). Déjà vainqueur du général à deux reprises par le passé, le havrais vise avant tout la quatrième épreuve : la Solitaire du Figaro.

Les navigateurs engagés dans la catégorie Figaro Bénéteau prennent le départ de la première épreuve du championnat de France 2017 de course au large, ce vendredi, à midi ! Il s'agit de la Solo Normandie, entre Granville et Cherbourg. Une course en forme de sprint, puisque les participants sont attendus ce samedi à destination. Parmi eux : Charlie Dalin. Le skipper havrais va tenter de décrocher un nouveau titre pour sa dernière année sur le circuit avec son sponsor Macif. Mais il va aussi et surtout tenter de remporter pour la première fois la Solitaire du Figaro, quatrième épreuve de la saison. Une course qui, pour l'heure, manque à son palmarès - Bertrand Queneutte :

Programme 2017 pour Charlie Dalin :