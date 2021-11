Cousin Barrier: un duo sensible à la mer sur la Transat Jacques Vabre

Sur les 158 skippers qui s'élanceront dimanche 7 novembre du Havre pour la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre les duos hommes - femmes sont rares. Parmi eux Alexia Barrier, qui a rejoint Manuel Cousin à bord de l'Imoca Groupe Setin 4MyPlanet. Tous deux ont achevé le Vendée Globe en solitaire avant de retrouver le plaisir de la course en double.

Depuis le retour aux Sables d'Olonne Manuel Cousin, normand de Saint-Valéry-en-Caux basé depuis 2017 en Vendée, n'a pas chômé: "On a fait un très gros chantier d'amélioration, on a changé et déplacé le mat, mis de nouveaux ballasts et de nouvelles dérives." Groupe Setin 4MyPlanet fait partie des 8 bateaux à dérives parmi les 23 Imoca alignés au départ. Pas de quoi jouer le podium mais espérer une belle place parmi les dériveurs à Fort-de-France.

Manuel Cousin t Alexia Barrier à la manoeuvre - Team Setin-4 my planet

24ème du dernier Vendée Globe Alexia Barrier retrouve avec plaisir la course en double: " Ce n'est pas vraiment plus reposant car on pousse le bateau plus loin, par contre on partage les bons et moins bons moments et c'est l'avantage du double." Durant la course les deux skippers sensibles à l'environnement jetteront en mer deux bouées profyler de 2 mètres de haut et qui plongent tous les 10 jours à 2.OOO mètres de profondeur. Celles-ci pourront envoyer en temps réel des données aux chercheurs et observateurs de l'océan.

L'Imoca Groupe Setin 4MyPlanet avant la Transat Jacques Vabre 2021 au Havre © Radio France - Yves-René Tapon

Parcours de la Transat Jacques Vabre 2021

