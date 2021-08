Comment profiter de la Fastnet Race à Cherbourg ?

Pour la première fois de son histoire, la Rolex Fastnet Race arrivera en France, chez nous, dans la Manche à Cherbourg-en-Cotentin. Un événement mondial qui fera battre le coeur de la ville pendant plusieurs jours. Comment profiter pleinement de cette course à la voile du 7 au 14 août prochain ?

Le village de course ouvrira ses portes au public du 7 août au 15 août.

Attention mesdames et messieurs, c'est parti ! L'une des courses à la voile les plus réputées au monde, la Rolex Fastnet Race, aura comme point d'arrivée : Cherbourg-en-Cotentin (Manche). C'est la première fois de son histoire qu'elle arrive en France. Et oui, il fallait que ce soit chez nous ! Le départ sera donné dans le sud de l'Angleterre, sur l'île de Cowes, le 8 août 2021. Comment profiter de la Rolex Fastnet Race dont France Bleu Cotentin est partenaire, du 7 au 14 août prochain ?

Partout où il y aura de l'eau, il y aura des bateaux. © Radio France - Laurette Puaud

Le départ sur écran géant

Une première date à noter dans votre agenda : le jour du grand départ, dimanche 8 août. Pour l'occasion, un écran géant sera installé sur le village d'arrivée à la Plage Verte de Cherbourg avec une capacité de 1.500 spectateurs. C'est gratuit ! Le rendez-vous est donné dès 11h30 pour regarder le départ de plus de 400 bateaux en direction du Cotentin. Vous observez la mer sur cet écran, l'eau qui vous entoure et puis celle qui tombera du ciel. Pensez à prendre votre parapluie, c'est jour de pluie dimanche à Cherbourg.

La course. - Rolex Fastnet Race

Faut-il un pass sanitaire pour accéder à la Plage Verte de Cherbourg ?

Oui. Les visiteurs devront présenter un pass sanitaire à l'entrée du village d'arrivée en format numérique ou papier, à sa voir :

Un schéma de vaccination complet : les deux doses de vaccin

Le résultat d'un test PCR ou antigénique de moins de 48h

Un certificat de rétablissement : un test PCR positif de plus de onze jours mais de moins de 6 mois

Pour les spectateurs non-vaccinés, des opérations de dépistages sans rendez-vous sont organisées avec l'ARS et la protection civile de la Manche pendant toute la durée de l'événement :

Place centrale les week-ends

Salle polyvalente Chantereyne en semaine

Les adolescents entre 12 et 17 ans n'auront pas à présenter de pass sanitaire.

Comment se rendre à la Plage Verte de Cherbourg ?

Le réseau de transport de la communauté d’agglomération du Cotentin met en place des navettes gratuites toutes les 30 minutes du 7 au 14 août de 10h à 20h.Elle desservira le village d'arrivée en passant par la Gare, le centre commercial les Eleis, le centre-ville et Cité de la Mer.

Carte de la navette. - Rolex Fastnet Race

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces parkings resteront accessibles au public du 7 au 15 août :

Place Divette

Parking Naval Group

Parking Place centrale

Parking Gambetta

Parking de la gare

Place Jacques Demy

Parking de la Trinité

Parking Espace René Lebas

Parking de l'Abbaye des vœux

Parking quai Collins

Programme complet du village d'arrivée sur la Plage Verte

Le village d'arrivée sera ouvert du 7 au 14 août prochain, tous les jours de 10h à 20h. Au programme : des initiations d'aviron, des animations de la JS Cherbourg Handball, des concerts, des visites guidées du canot Mona Rigolet de la SNSM...

Plan du village d'arrivée. - Rolex Fastnet Race

Samedi 7 août

Ouverture du village de course

Fanfare de l’Impérial Kikiristan à 11h et 17h

Concert électro par AOTEM à 22h

Dimanche 8 août

Départ de la Rolex Fastnet Race à Cowes à suivre sur le grand écran installé Plage Verte

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lundi 9 août

Estimation des premières arrivées Ultim - Multicoques

Mardi 10 août

Estimation des premières arrivées IMOCA - IRC

Cinéma en plein air : « L’Odyssée » de Jérôme Salle à 22h

Mercredi 11 août

Ouverture des animations Quai Alexandre III : une fresque audiovisuelle illuminera le quai, elle sera visible depuis le bassin du commerce et aux alentours. (Sans pass sanitaire)

Estimation des arrivées IMOCA - IRC - Class 40

Jeudi 12 août

Estimation des arrivées IRC – Class 40

Cinéma en plein air :« Yesterday » de Danny Boyle à 22h

Fresque audiovisuelle Quai Alexandre III (sans pass sanitaire)

Vendredi 13 août

Estimation des arrivées IRC – Class 40

Spectacle de cirque : « ESQUIVE » Par Gaëtan Levêque à 20h

Fresque audiovisuelle Quai Alexandre III (sans pass sanitaire)

Samedi 14 août

Remise de prix Rolex Fastnet Race

Concert punk rock de Johnny Mafia à 22h

Fresque audiovisuelle Quai Alexandre III (sans pass sanitaire)

Dimanche 15 août

Fermeture du village de course

Départ des navires

C'est pas l'homme qui prend la mer... © Radio France - Laurette Puaud

France Bleu Cotentin partenaire de la Rolex Fastnet Race

Votre radio locale France Bleu Cotentin sera au plus près de cet événement mondial très attendu. Émission spéciale à suivre sur notre antenne de 16h à 19h les 9, 10 et 11 août.