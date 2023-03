Déjà 28 candidats au Vendée Globe 2024

28 skippers ont déjà officiellement candidaté pour le prochain Vendée Globe qui partira des Sables d'Olonne le 10 novembre 2024: Yannick Bestaven, Charlie Dalin, Jérémie Beyou, Kevin Escoffier, Jean le Cam, Isabelle Joschke, Justine Mettraux, Benjamin Dutreux, Arnaud Boissières... La prochaine édition sera sans doute une édition record avec 40 places maximum sur la ligne de départ. La direction de l'épreuve a fixé cette limite pour des raisons de sécurité. Pour accueillir tous les grands monocoques Imoca le long du ponton du Vendée Globe, des travaux d'approfondissement seront effectués l'hiver prochain dans le port des Sables d'Olonne. "On creuse une souille suffisante pour accueillir les Imoca, non pas seulement en parallèle du ponton, mais aussi en perpendiculaire, puisque loger 40 bateaux sur un ponton qui fait la même taille, ça suppose une organisation optimisée" explique le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau.

"Clarisse Cremer peut encore être sélectionnée sans difficulté", Alain Leboeuf

Suite à l'affaire Clarisse Cremer (dont le sponsor Banque Populaire craignait qu'elle n'ait pas le temps de se qualifier en raison de sa maternité), un comité est créé pour améliorer le règlement pour l'édition suivante (2028). Ce comité sera présidé par Anne Brochard, coprésidente du sponsor Sodebo. Pour l'édition à venir, et à condition que la navigatrice retrouve un bateau et un sponsor, "elle peut encore être sélectionnée" insiste le président de la course Alain Leboeuf. "J'ai affiché le règlement pour la course 2024 en octobre 2021 et tout le monde connaît ce règlement" ajoute Alain Leboeuf.

Les conditions de qualification ont été renforcées pour améliorer la sécurité des marins. Il faut notamment

Se qualifier sur le bateau qui fera le Vendée Globe.

Prendre le départ de deux courses en solitaire de qualification du Championnat Globe Series, dont une avant fin 2023 et une en 2024.

Terminer une de ces courses de qualification dans le temps imparti (temps de course inférieur ou égal à celui du premier de l’épreuve augmenté de 50%).

"On ne peut pas changer les règles en cours de match", Antoine Mermod

Au sujet de cette polémique qui a secoué au-delà du monde de la voile, "ce sont toujours des emballements médiatiques qui sont difficiles à maîtriser, réagit également le président de la classe Imoca Antoine Mermod, beaucoup de gens qui parlent sous le coup de l'émotion apprennent peut-être que 1 % de l'ensemble des éléments qui peut permettre d'avoir une conclusion. Mais du coup, ça va nous pousser à être meilleurs pour la prochaine fois. Notamment sur l'inclusion, sur la maternité, sur la mixité. Par contre, je soutiens complètement le Vendée Globe. Le sport, c'est par définition une règle qui est fixée. Et le sport, c'est qu'on ne peut pas changer les règles en cours de match".

Hubert Lemonnier nouveau directeur de course du Vendée Globe © Radio France - Yves-René Tapon

Pour piloter la prochaine édition, Hubert Lemonnier, ancien adjoint de Jacques Caraes, sera le prochain directeur de course. Il sera notamment épaulé par le skipper Yann Elies qui a deux Vendée Globe à son actif. L'ensemble des prétendants a jusqu'au 2 octobre pour se déclarer officiellement. La liste définitive des qualifiés pour ce prochain Vendée Globe sera connue fin juin 2024, après une nouvelle course, New-York - Les Sables d'Olonne qui s'élancera le 29 mai des Etats-Unis.

28 candidats ont déjà finalisé leur dossier:

· Romain ATTANASIO (FORTINET - BEST WESTERN)

· Eric BELLION (COMMEUNSEULHOMME X ALTAVIA)

· Yannick BESTAVEN (MAÎTRE COQ V)

· Jérémie BEYOU (CHARAL)

· Arnaud BOISSIÈRES (LA MIE CÂLINE)

· Louis BURTON (BUREAU VALLÉE)

· Manuel COUSIN (MC SAILING TEAM)

· Charlie DALIN (MACIF)

· Louis DUC (GROUPE FIVES - LANTANA ENVIRONNEMENT)

· Benjamin DUTREUX (GUYOT ENVIRONNEMENT - WATER FAMILY)

· Kevin ESCOFFIER (HOLCIM - PRB)

· Benjamin FERRÉ (MONNOYEUR DUO FOR A JOB)

· Pip HARE (MEDALLIA)

· Boris HERRMANN (MALIZIA SEAEXPLORER)

· Isabelle JOSCHKE (MACSF)

· Jean LE CAM (TOUT COMMENCE EN FINISTERE - ARMOR LUX)

· Sébastien MARSSET (FOUSSIER - MON COURTIER ÉNERGIE)

· Justine METTRAUX (TEAMWORK.NET)

· Giancarlo PEDOTE (PRYSMIAN GROUP)

· Yoann RICHOMME (PAPREC ARKÉA)

· Alan ROURA (HUBLOT)

· Damien SEGUIN (GROUPE APICIL)

· Phil SHARP (OCEANSLAB)

· Maxime SOREL (V AND B - MONBANA – MAYENNE)

· Guirec SOUDÉE (FREELANCE.COM)

· Nicolas TROUSSEL (CORUM L'ÉPARGNE)

· Denis VAN WEYNBERGH (D'IETEREN GROUP)

· Szabolcs WEÖRES (SZABI RACING)