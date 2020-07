Départ ce samedi d'une nouvelle course au large : la Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne

Elle s'appelle la Vendée-Arctique-Les Sables. Le départ de cette nouvelle course en solitaire est donné ce samedi 4 juillet à 15h30, au large des Sables d'Olonne. Un parcours complètement inédit : les 20 skippers doivent aller à proximité de l'Islande, filer ensuite plein sud aux Açores, avant de revenir aux Sables. Cette course, en fait, a été mise en place pour que les concurrents du Vendée Globe qui ne l'ont pas encore fait puissent se qualifier. Les deux transats prévues auparavant ayant été annulées, à cause de la crise sanitaire.

Départ "en catimini"

C'est aussi pour cette raison qu'il n'y aura pas grand-chose à voir pour le public : mis à part les concurrents qui sont basés au Sables-d'Olonne, tous les autres viennent de leurs ports respectifs pour passer directement la ligne de départ, sans s'arrêter. Il n’y a donc pas de « village de départ ». En plus, les skippers et leurs équipes ont eu l’obligation de rester confinés ces derniers jours.

Des conditions spéciales, que regrette le navigateur vendéen Sébastien Simon : « on ne pourra pas montrer nos bateaux au public. C’est un peu dommage. En plus, nos projets existent grâce aux partenaires privés, moi c’est Arkéa et Paprec. C’est même ça qui fait la beauté de notre sport, on met nos bateaux pratiquement à la disposition du public et des partenaires ».

Le skipper nantais Armel Tripon, lui, a déjà gagné une autre course, contre la montre : son bateau, qui avait heurté la semaine dernière un objet flottant non identifié a pu être réparé à temps pour participer à la Vendée Arctique.