Dernière ligne droite pour Charlie Dalin vers les Sables d'Olonne

Le skipper havrais Charlie Dalin était en tête ce lundi matin de la Vendée-Arctique-les Sables d'Olonne, course au large organisée pour la première fois dans l'optique du Vendée Globe l'hiver prochain. Mais la course reste serrée avec Jérémie Beyou sur Charal et Thomas Ruyant sur LinkedOut.

Le final de la Vendée-Arctique-les Sables d'Olonne s'annonce plein de suspense. C'était la première course au large post confinement. Une course utile pour les skippers dans l'optique du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire qui s'élancera le 5 novembre prochain de Vendée. Les marins sont montés près de l'Islande avant de redescendre plein sud.

Ce lundi ils s'apprêtent à virer de bord vers l'Est et ainsi rejoindre les Sables d'Olonne. Les premiers y sont attendus mercredi matin. Ce lundi matin Charlie Dalin a repris la tête. A bord de son monocoque Apivia qu'il a testé pour la première fois en solitaire en course le vainqueur de la dernière transat Jacques Vabre (avec Yann Elies) devance Jérémie Beyou sur Charal et Thomas Ruyant sur LinkedOut.

C'est la transition qu'il faut réussir, la dernière. Ensuite ce sera de la vitesse pure. Cette Vendée Arctique les Sables aura été une super expérience" Charlie Dalin

« Cette course me sert à continuer le process de validation de mon Imoca APIVIA en vue du Vendée Globe explique Charlie Dalin. Elle me permet de tester mon avitaillement, de trouver les réglages, d’avoir des réponses pour les tailles et les formes des voiles à prendre sur le tour du monde. Aujourd'hui je trouve que nous sommes assez rapides par rapport aux autres bateaux ; ce qui veut dire qu'on est sur la bonne voie ! »

