Dernière répétition avant la Transat Jacques Vabre pour Louis Duc

Louis Duc a quitté Caen et le chantier V1D2 ce lundi matin pour reprendre la mer. Il vient de procéder à ce qui s'appellerait un passage au stand en sport automobile : une révision très poussée de son bateau avec quelques améliorations. “On a des panneaux solaires qui ont été installés. On a modifié les prises de moteurs pour recharger les batteries du bateau à gité. On a réparé le bout-dehors aussi, qui avait cassé sur le Fastnet et beaucoup de petites choses qui ont été améliorées. Donc on va remettre en route tout ça. Pour voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de grain de sable dans le fonctionnement” détaille le marin, au moment de procéder au convoyage. C’est-à-dire le parcours entre le chantier à Caen et le port de Lorient où il prendra part au Défi Azimuth, une course au concept original.

“C'est une course qui est assez intéressante parce qu'on est entre 30 et 35 bateaux de la classe Imoca. Donc les bateaux du Vendée Globe. Dans une partie, on fait des run et c'est celui qui est le plus rapide entre deux points qui gagne l'épreuve. Là, c'est plutôt bon enfant puisqu'il n'y a pas un départ de course avec tous les bateaux” explique Louis Duc, au sujet de ce contre-la-montre maritime. La suite de ce Défi Azimuth sera plus conventionnelle avec une course en ligne. “Un format de 48 heures sur un parcours imposé, donc avec un vrai départ, un parcours côtier puis un vrai parcours de course. Ce qu'on pourrait appeler ça le prologue de la Transat Jacques Vabre” détaille le skipper quadragénaire. Cette course en trois étapes se terminera avec un tour de Groix en équipage, avec aussi des invités et des partenaires à bord.

Le Défi Azimuth permettra de passer en revue l’ensemble du matériel avant de basculer vers la Transat Jacques Vabre, qui partira du Havre le 29 octobre. “Tout sera assez millimétré jusqu'à la Jacques-Vabre parce qu'on aura quand même un emploi du temps assez chargé. Une semaine à Lorient pour des images techniques, puis une semaine à Cherbourg pour des sorties partenaires. Et il faudra être au Havre dix jours avant le départ. Donc finalement, ça va aller très vite maintenant !” détaille Louis Duc, déjà tourné vers sa fin de saison, avant une année 2024 où il participera à son premier Vendée Globe.