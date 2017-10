Des bateaux volants à Marseille ce week-end

La rade de Marseille accueille une compétition internationale réservée à des bateaux à la pointe de la technologie. Lancés à pleine vitesse, ces catamarans équipés d'ailerons sous la coque se mettent à planer au dessus de l'eau. Spectacle garanti à voir depuis la corniche ou sur un bateau.

L'épreuve s'appelle le GC32 Racing Tour parce que les 7 catamarans engagés sur les régates mesurent tous 32 pieds, un peu moins de 10 mètres de long. Ces bateaux sont capables de "décoller" de l'eau. Il suffit d'un vent de force 2. Et ça change tout. "Avant il suffisait de gérer la droite et la gauche, explique Sébastien Rogues, skipper d'Engie SailingTeam, un des équipages. Mais aujourd'hui il faut aussi penser à l'envol. Ca se passe en 3D."

Tous les bateaux de la régate sont identiques

Ces catamarans de nouvelle génération peuvent voler jusqu'à 1 mètre et demi au dessus de l'eau et filer à 75 km/h. Ces bijoux de technologie exigent cependant le génie de l'homme. Dans une épreuve comme celle qui déroule à Marseille, tous les bateaux sont les mêmes. Seuls les équipages peuvent faire la différence avec la stratégie qu'ils adoptent. A bord, l'esprit d'équipe est essentiel.

Suivre les régates sur la mer pour 1 euro

Pour assister de près à ces régates, l'Office de la mer de Marseille propose des sorties ouvertes à tous". Pour 1 euro, vous suivez les épreuves sur un bateau. Un commentateur vous accompagne et décrypte en direct la course. Quatre sorties sont programmées, au départ de la base nautique du Roucas-Blanc : samedi à 13 h et 14 h 30 et dimanche à 12 h et 13 h 30. Réservations obligatoires sur www.officedelamer.com.