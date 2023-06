Des eaux de la Madine à celles de l'Atlantique : un skipper lorrain sur la transat Jacques Vabre

Le lien entre la voile et la Lorraine ne paraît pas si évident au premier abord. Pourtant, de grands skippeurs parviennent parfois à sortir du lot. A l'image du bien nommé François Champion, tout juste qualifié pour la prochaine transat Jacques Vabre en octobre, après avoir terminé la Normandy Channel Race. Une première pour le Nancéien, aujourd'hui installé au Havre, sa ville d'adoption, -"Je suis mi Nancéien mi normand, quand même"- après un parcours débuté dans les eaux (houleuses) de Lorraine.

Formé sur le lac de Madine

Avant de parcourir les mers avec son coéquipier Renaud Courbon, François Champion a fourbi ses armes sur le lac de Madine. "Je m'y suis plu à naviguer puis ensuite, j'ai voulu vivre de ma passion", confie-t-il. Direction donc la Normandie où il a pu gravir les échelons un par un jusqu'à atteindre le haut niveau. "J'ai découvert le large il y a 10-15 ans. Et on arrive à la Jacques Vabre, c'est un peu la suite des choses", détaille-t-il.

L'Unep-Univerre, sur lequel François Champion a obtenu sa qualification pour la Jacques Vabre. - Sarah Duval

Place donc à plusieurs mois de préparation en vue de la course reliant sa ville du Havre à la Martinique, d'ici le départ fin octobre. "Il y a deux-trois courses prévues et puis après, ça va arriver vite", explique-t-il. Il partira à nouveau avec son équipier Renaud Courbon, lui, l'habitué du solitaire. "En double, c'est bien car il y a vraiment un partage", confie celui qui va donc devoir bosser les automatismes. Sans jamais oublier, depuis son Class 40, l'ambition de s'adresser aux jeunes. François Champion va régulièrement dans les écoles pour s'adresser aux élèves. De quoi inspirer ceux qui le regardent depuis sa Lorraine natale...