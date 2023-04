Des mers du Sud au sommet de l'Everest, le nouveau défi du skipper Maxime Sorel

En mars 2022, le navigateur Maxime Sorel avait annoncé vouloir réaliser un nouveau défi : tenter l'ascension du plus haut sommet de la planète, l'Everest. Un an plus tard, nous y sommes. Le Cancalais de 36 ans s'est envolé cette semaine en direction de la chaîne de l'Himalaya. Il est arrivé avec son équipe à Katmandou, la capitale du Népal, lieu de départ de sa prochaine aventure.

Maxime Sorel est en effet un homme de défis. Le trentenaire, qui n'a pas froid aux yeux, va tenter d'atteindre le point culminant de la planète. Du niveau de la mer à une altitude de 8849 mètres, des mers du Sud aux sommets de l'Himalaya, ce sont deux aventures humaines, deux exploits sportifs : "l'ascension, pour moi, résonne fort. J'ai beaucoup plus de doutes. Je ne suis pas du tout alpiniste, pas montagnard. J'apprends sur le tas. J'ai bénéficié d'une formation accélérée. Je vois tout de suite le danger dans la montagne alors que je le vois beaucoup moins maintenant sur les océans. L'Everest me paraît très haut en réalité !" Maxime Sorel a intitulé cette aventure "Mon double Everest". S'il réussit à atteindre le point culminant du globe, le Breton serait le premier homme à boucler un tour du monde à la voile et une ascension de l'Everest.

Il existe un point commun entre un tour du monde à la voile et la très haute-montagne, c'est l'importance de la météo. Du coup, comme en voile, Maxime Sorel va bénéficier des conseils d'un routeur : "sur les course, on a des gens qui nous aident sur la compréhension de la météo et trouver la fenêtre météo optimale. Sur ce défi, ce sera un peu pareil. On aura quelqu'un qui sera du côté de Chamonix et qui a une grande connaissance du milieu et qui va nous aider à trouver le bon timing pour avoir un moment de passage le plus long possible pour réussir cette ascension."

Face à la nature, face aux éléments, au milieu de l'océan comme au cœur de la montagne, il y a un mot important, c'est l'humilité. Le marin de 36 ans sait que l'échec fait aussi partie de l'aventure.

Pour l'association Vaincre la Mucoviscidose

Une nouvelle fois, Maxime Sorel va se servir de ce défi pour mettre en avant l'association Vaincre la Mucoviscidose, une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires. A haute altitude avec le manque d'oxygène, le skipper va ainsi se mettre dans la même situation que les patients atteints de cette maladie.

Le programme de Maxime Sorel