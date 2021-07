Des sportifs rochelais reçus à la mairie de La Rochelle avant leur départ aux Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques débutent le 23 juillet prochain au Japon. Des JO jusqu'au 8 août. En voile, les sportifs du pôle France à La Rochelle s'envoleront dans quelques jours. Charline Picon, la véliplanchiste championne olympique en 2016 part lundi prochain, le 12 juillet. Manon Audinet, licenciée au club de Saint-Georges sélectionnée en Nacra 17 s'envole ce dimanche soir vers 23h30 de Roissy, même jour pour Thomas Goyard sélectionné en RSX homme.

Le maire Jean-François Fountaine tenait à encourager ces sportifs avant leur départ, avec une réception à l'hôtel de ville de La Rochelle :

" J'ai déjà reçu la semaine dernière Kevin Peponnet sélectionné en voile 470, et Marie Mané retenue en open 3X3 basket, je ne voulais pas vous laisser partir comme çà, sans que l'on vous dise tout notre soutien. Vous représentez notre territoire."

Le maire de La Rochelle avec des membres de la délégation du pôle France, dont les sportifs Charline Picon, Manon Audinet et Thomas Goyard. © Radio France - Gérald Paris

Charline Picon va tenter de conserver son titre olympique

Si Thomas Goyard va vivre ses premiers JO, en revanche, Charline Picon va tenter de conserver son titre olympique. Une médaille d'or acquise au Brésil, à Rio en 2016. Depuis, une grossesse est passée par là. Après la naissance de sa fille Lou, Charline a pris une année sabbatique, mais de l'avis de tous, elle semble revenir encore plus forte. Vice-championne du monde en 2018 et 2020, double championne d'Europe en 2020 et 2021, avec un dernier titre glané au mois de mars. A 36 ans, Charline Picon arrive en grande forme à ces JO :

"Pour mon entraîneur ou mon conjoint, après la naissance de Lou, je suis plus forte aujourd'hui" - Charline Picon -

" Clairement, quand on interroge mon entraîneur ou mon conjoint, ils vont vous dire que je suis plus forte aujourd'hui. Physiquement, techniquement, et sur le plan psychologique, je suis plus sereine. C'est vrai que depuis la naissance de Lou, j'ai changé. Avoir un enfant en bas âge, s'en occuper, cela peut être vu comme une charge mentale en plus, mais mon préparateur mental m'a fait voir cela différemment. Cela amène de nouvelles compétences. Sur l'eau, je me sens totalement différente maintenant."

Manon Audinet et Quentin Delapierre se placent eux en position d'outsider en Nacra 17 mixte, ces nouveaux catamarans à foil. "C'est une position qui nous va bien dit-elle. Je pense qu'il y a dix nations qui peuvent s'imposer dans notre catégorie. Nous on aime bien s'arracher dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Outsider ... cela nous va."

Thomas Goyard lui s'apprête à vivre un rêve éveillé. Lui qui a vécu sa jeunesse sur un bateau pendant 14 ans avec ses parents, en Nouvelle-Calédonie et Tahiti, va cette fois se présenter en RSX avec cette volonté d'aller se confronter aux plus grands. "Ce sont mes premiers JO. J'ai la sensation d'avoir réussi un truc énorme en m’imposant aux sélections. Mais ce n'est pas terminé. Chercher le podium, ce serait bien."