Deux skippers de la Loire-Atlantique aux Jeux Olympiques de Tokyo

En voile, deux représentants de la Loire-Atlantique viennent d'être sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain : Émile Amoros et Lucas Rual qui participeront ensemble aux épreuves de 49er.

Lucas Rual et Émile Amoros en juin dernier à Marseille

Loire-Atlantique, France

La Loire-Atlantique aura deux de ses skippers aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain ! La fédération française de voile vient d'annoncer la sélection d'Émile Amoros et Lucas Rual en 49er, un dériveur léger à deux équipiers.

Un rêve qui se réalise pour eux

Et c'est ensemble que les deux hommes participeront aux épreuves. Lucas Rual est licencié à Nantes et Émile Amoros à Pornic. Ils ont 24 ans tous les deux. Lucas Rual est né à Rennes et Émile Amoros est originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ils se sont rencontrés au sport-études de La Baule. Ils ont été adversaires avant de devenir coéquipiers. Dès leur première saison ensemble, ils ont été sacrés champions du monde de 49er.

C'était un rêve pour eux de disputer les Jeux Olympiques. Il deviendra réalité à partir du 24 juillet prochain.