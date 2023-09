Deux skippers du Team Vendée formation sanctionnés après avoir triché sur la Solitaire du Figaro

Tricher, ce n'est pas bien. C'est pourtant ce qu'ont fait deux membres de la Team Vendée formation lors de la dernière édition de la Solitaire du Figaro. L'arrivée de la troisième et dernière étape s'est jouée dans la nuit de mercredi à jeudi, à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).

ⓘ Publicité

Il s'agit de l'Héraultais Benoit Tuduri et de Pierre Daniello, né en région parisienne et Gillocrucien d'adoption. Le premier, vainqueur de la troisième et dernière étape, quatrième du général et premier du classement des "bizuts" (novices), est exclu de tout classement. Le deuxième, lui, est disqualifié des classements de deux étapes.

Leur participation à la prochaine Transat Jacques Vabre compromise

L'organisation leur reproche d'avoir téléchargé des fichiers météo pendant la course, ce qui est interdit. Les ordinateurs de bord ont été vérifiés. Une sanction qui présage de jours compliqués pour les deux garçons, qui devaient participer ensemble à la prochaine Transat Jacques Vabre, en Class 40. Départ fin octobre du Havre. La fédération française de voile va se pencher sur les cas des deux skippers.

À l'issue de la première étape, Benoit Tuduri avait eu une pénalité de 30 secondes. Une sanction pour ne pas avoir respecté le matossage, lié à la répartition des poids à bord.

De nouvelles turbulences pour le monde de la voile

Peu habitué aux scandales, le monde de la voile est secoué par plusieurs affaires ces dernières semaines. Cette histoire de tricherie intervient après les soupçons de comportements inappropriés à l'égard de femmes reprochés à Kevin Escoffier. Son sponsor vendéen PRB-Holcim a décidé cette semaine de le remplacer par marin breton Nicolas Lunven en vue du prochain Vendée Globe. La plus belle des courses à la voile partira des Sables-d'Olonne, le 10 novembre 2024.