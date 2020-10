Devenez incollable sur le Vendée Globe avec notre Quiz en ligne

Devenez incollable sur le Vendée Globe qui s'élancera le dimanche 8 novembre 2020 des Sables d'Olonne (85). Une neuvième édition de ce célèbre Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance surnommé L'Everest des Mers.

Pour cette 9e édition de La course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance ce ne sont pas moins de 33 skippers qui s'élanceront, le dimanche 8 novembre 2020. Tous sont prêts à relever ce défi avec la volonté de battre des records et de rentrer dans la légende de cet Everest des Mers.

15 questions/réponses pour tester vos connaissances

Connaissez-vous l'histoire du Vendée Globe, connaissez-vous ses records, ses anecdotes ? Face à vous 15 questions auxquelles vous devrez répondre pour comparer vos connaissances, pour être un incollable sur l'histoire de ce Tour du Monde à la voile.