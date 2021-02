DIRECT - Le retour de Yannick Bestaven au port de La Rochelle après sa victoire dans le Vendée Globe

Après avoir remporté le Vendée Globe, c'est le grand jour ce vendredi après-midi pour Yannick Bestaven qui rentre à son port d'attache : La Rochelle. Un retour malheureusement en catimini à cause du coronavirus et des règles sanitaires. Le public n'étant pas convié en cette période d'épidémie, France Bleu la Rochelle vous propose une émission spéciale pour vous faire vivre l'arrivée à la maison du skipper rochelais vainqueur de l'édition 2020/2021 du Vendée Globe. Le marin a réalisé son tour du monde en solitaire en 80j 03h 44m 46s.

15h - 18h, le retour de Yannick Bestaven à La Rochelle : une émission présentée par Stéphanie Quinot et Pierrick Garenne, le consultant nautisme de France Bleu La Rochelle. Un dispositif spécial en mer et sur terre en compagnie de nos deux reporters Aurélie Police, à bord de l'Imoca Maître Coq, aux côtés du héros du jour et Catherine Berchadski sur les quais rochelais.

Yannick Bestaven, son arrivée à La Rochelle en vidéo

Le passage de la cardinale ouest des Minimes, la remontée du chenal et l'arrivée au port de La Rochelle dans le bassin des chalutiers pour Yannick Bestaven, cet événement voile est également à suivre en vidéo avec ce direct proposé par nos confrères de Sud Ouest.