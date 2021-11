DIRECT - Transat Jacques Vabre : suivez le départ de la course au Havre

C'est le grand jour pour les 79 bateaux engagés dans la Transat Jacques Vabre 2021. Ils s'élanceront ce dimanche à 13h27 du basin Paul Vatine au Havre pour rallier la baie de Fort-de-France. C'est la première fois que l'arrivée de la transat en double se joue en Martinique.

Le départ sera donné précisément devant Sainte-Adresse. Une heure à deux heures plus tard, la flotte est attendue à la bouée d’Etretat, où les spectateurs sont toujours nombreux. C'est évidemment un événement à vivre en direct sur France Bleu Normandie de 12h à 14h.

Suivre en direct le départ des Bateaux en images

France 3 Normandie vous propose de suivre le départ de la Transat Jacques Vabre en Live vidéo ce dimanche à partir de 13h20.

Trois parcours différents

C'est la nouveau de cette 15e édition. Il y a trois parcours. La première partie reste commune à tous les bateaux, quelque soit leur classe (Ultime, Ocean Fifty, Imoca ou Class40). Mais au sud des Canaries, les bateaux emprunteront trois parcours différents selon leur catégorie, jusqu'à Fort-de-France en Martinique.

Une arrivée inédite en Martinique

Les bateaux arriveront par le Sud de la Martinique. Ils passeront tout près de ce magnifique rocher qu’est le Diamant, avant d’arriver en baie de Fort-de-France. La ligne d'arrivée sera à proximité du port. Le public pourra donc admirer les bateaux encore en course et les voir franchir la ligne.

Chalie Dalin vise le doublé

Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2019, et encore tout auréolé de sa deuxième place sur le dernier Vendée Globe, le skipper havrais Charlie Dalin espère finir de nouveau premier de la catégorie Imoca cette année.

Sur cette 15e édition de la route du café, Charlie Dalin s'est associé cette fois à Paul Meilhat,"un marin qui a beaucoup d'expérience en Imoca, vainqueur en titre de la route du Rhum et qui est très physique".

Charlie Dalin retrouvera sur la ligne de départ Yannick Bestaven et son Maître Coq IV. Le vainqueur du dernier Vendée Globe participe pour la 7e fois à la Transat Jacques Vabre qu'il a remportée à deux reprises en Class 40.

Une course en virtuel sur Virtual Regatta

Le même jour, à la même heure, plus de 90 000 skippers prendront la même route mais depuis leur canapé. Le célèbre jeu en ligne Virtual Regatta propose à tous de se mettre dans les conditions des navigateurs et de conduire leurs bateaux jusqu'en Martinique.

Trois parcours selon la classe du bateau choisie : Ultim', Class 40 et Imoca. C'est dans cette dernière classe que se trouve l'équipe de France Bleu. Ils sont une quarantaine à avoir leur Imoca aux couleurs de France Bleu et ils sont bien décidés à figurer dans les premiers de la course.