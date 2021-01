DIRECT - Vendée Globe : suivez l'arrivée de Yannick Bestaven aux Sables-d'Olonne

"Yaya" est le vainqueur du Vendée Globe ! Le skipper rochelais a franchi ce jeudi à 4h19 la ligne d'arrivée de la course en solitaire, après Charlie Dalin mercredi à 20H35 et Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures plus tard. Mais pour cette édition particulière, les bonifications engrangées lors du sauvetage de Kevin Escoffier le lundi 30 novembre ont changé le cours des choses. Suivez ce jeudi matin l'arrivée au port de Maître CoQ IV et de son capitaine avec France Bleu La Rochelle. Sur place sur les pontons, ou avec Isabelle Autissier, en studio, l'équipe de la radio vous fait vivre ce moment exceptionnel en bousculant sa matinale de 6h à 9h.

L'essentiel

Yannick Bestaven a franchi la ligne d'arrivée à 4h19

Bénéficiant d'une bonification de 10h15, il est le grand vainqueur du Vendée Globe 2021

Le podium : Charlie Dalin est deuxième, Louis Burton troisième.

6h32 : "J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner. C'est un rêve d'enfant." "C'était au-delà de mes attentes. Le finish, il est top" dit Yannick Bestaven sur France Bleu.

6h26 : "Les voiles d'avant sont toujours à poste, mais on voit que toute une partie du balcon avant a été arraché. Il a l'air plutôt pas trop mal ce bateau", observe Pierrick Garenne, consultant voile sur France Bleu, depuis les Sables. "Quand on a vu l'arrivée à 21, 22, 23 noeuds, quelle vitesse !" commente le directeur du Grand Pavois.

6h20 : "Ça fait bizarre... tu passes d'un monde où tu es tout seul, il y a rien, toi et ton bateau, à cette arrivée en fanfarre. Merci pour l'accueil, merci pour tout ce que vous avez fait. J'avais peur qu'on arrive et qu'il n'y ait personne" dit le skipper Yannick Bestaven en retrouvant ses proches (ses parents), et ouvrant un magnum de champagne.

6h15 : Roland Jourdain, son grand ami navigateur, réagit : "C'est dingue, merci Yannick, c'est trop énorme, c'est ouf ! On avait bien vu que ça allait marcher en théorie. Mais tant que rien n'est fait... Il y a un peu de nous qui est avec lui à bord." "A partir du moment où il a mis son coup d'accelérateur dans les mers du sud, c'était parti !" "C'était Spielberg !" s'exclame encore le navigateur.

6h : Yannick Bestaven est arrivé sur le ponton et a pris ses proches dans ses bras, sous les applaudissements de 300 bénévoles.

5h55 : Vous savez quelles sont les cinq qualités qu'il faut avoir pour remporter le Vendée Globe ? Réponse en vidéo !

5h45 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous sommes ensemble ce matin pour suivre l'arrivée du Rochelais Yannick Bestaven sur les côtes françaises, après un tour du monde en 80 jours.