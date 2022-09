VIDÉO - l'arrivée victorieuse de Guillaume Pirouelle à Royan dans la deuxième étape de la Solitaire du Figaro

Partie de Port-la-Forêt dimanche, la flotte de la Solitaire du Figaro est arrivée ce jeudi au petit matin dans l'estuaire de la Gironde avant de franchir la ligne de la deuxième étape de cette course prestigieuse de voile et de rejoindre le port de Royan. C'est Guillaume Pirouelle (Région Normandie) qui s'impose en 3 j 17h 28mn 26 sec. Il a franchi la ligne positionnée au large du phare de la Coubre à 6h28. Avec seulement 3 minutes d'écart, Achille Nebout (Amarris - Primeo Energie) se classe second de cette étape de 685 miles entre Port La Forêt et Royan. Tom Laperche (Région Bretagne - CMB Performance) complète le podium avec 15 minutes de retard sur la vainqueur. C'est un classement provisoire avant décision du jury puisque les bateaux seront inspectés à leur arrivée à quai.

En vidéo, l'arrivée des voiliers au port de la Royan

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, la flotte des figaristes rejoint le Quai Promenoir du Treizième Dragon où ils vont être amarrés jusqu'à dimanche. Revivez cette arrivée en vidéo puis les premières réactions des skippers depuis les pontons.

Après Davy Beaudart (Nauty'mor) à Port-la-Forêt, Guillaume Pirouelle est le deuxième bizuth à remporter une étape sur cette 53ème édition de la Solitaire du Figaro. Né à Rouen, ce skipper a débuté la voile à l'âge de 8 ans en optimist au Havre. Dans sa jeunesse Guillaume Pirouelle s'est déjà constitué un beau palmarès avec un titre de Champion du Monde Jeunes en 470, deux titres de Vice-champion du Monde en 420 et plusieurs titres de Champion d’Europe en 420 et en 470. En 2020, il intègre le dispositif " Skipper normand " pour trois saisons où il est accompagné par Alexis Loison. Désormais à la barre du Figaro Beneteau 3 " Région Normandie ", il a déjà pour cette saison trois podiums sur quatre courses. Avec sa victoire à Royan il en ajoute un quatrième mais sur la plus haute marche !