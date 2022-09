DIRECT VIDEO : le départ de la Solitaire du Figaro de Royan, dimanche 4 septembre à midi

C'est à midi ce dimanche que les 32 skippers de la Solitaire du Figaro s'élancent de Royan pour la dernière étape de cette prestigieuse course à la voile. Suivez en direct vidéo les premiers milles de cette étape dans l'estuaire de la Gironde entre Royan, Meschers et le phare de Cordouan.

Midi ce dimanche 4 septembre, les 32 voiliers de la Solitaire du Figaro franchissent la ligne de départ installée devant Royan pour disputer la 3ème et dernière étape de la 53ème édition de cette course à la voile. Suivez cet évènement en direct vidéo, dès 11h45, avec les premiers milles de cette étape qui va mener les skippers de Royan à Saint Nazaire via l'entrée du Bassin d'Arcachon et les îles Farallones en Gallice. Les commentaires sont assurés par Serge Herbin, le speaker officiel de la course et Etienne Saiz (Responsable du Pôle Figaro au Centre d’Excellence Voile de La Rochelle).

Le programme du départ de Royan

Si le direct vidéo débute à 11h45, à 15 minutes du départ de la flotte de la Solitaire du Figaro, les skippers auront eu fort à faire avant de s'élancer pour cette 3ème étape.

9h15-9h45, les 32 skippers passent au village de la course pour la signature

9h30-10h, appareillage des Figaro Beneteau 3 amarrés au port de Royan

10h-11h30, les arbitres officiels montent à bord de chaque voilier pour plomber l'arbre d'hélice

12h, c'est le grand départ. Les skippers sont seuls à bord pour les 640 milles de course qui les séparent de Saint Nazaire, l'arrivée finale de la course.

Le classement général avant cette ultime étape

Avant la 3ème et dernière étape de cette Solitaire du Figaro, voici le Top 5 avec de faibles écarts qui permettent une réelle bataille jusqu'à Saint Nazaire.