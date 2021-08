DIRECT VIDÉO - Solitaire du Figaro : suivez le départ de la 52e édition depuis Saint-Nazaire

Le départ de la Solitaire du Figaro est donné ce dimanche à 17h45 de Saint-Nazaire. Cette 52e édition de la course au large, en solitaire et par étapes, réunit 34 skippers.

Ils partent pour 2.500 milles dans l'océan Atlantique ! Les 34 skippers engagés dans la Solitaire du Figaro 2021 s'élancent à 17h45 de Saint-Nazaire ce dimanche. Ils feront escale à Lorient, Fécamp et dans la Baie de Morlaix, en passant par l'Espagne, l'Angleterre ou encore le sud de l'Irlande. La course au large, en solitaire et par étapes, se déroulera jusqu'au 16 septembre prochain, date de l'arrivée dans la cité portuaire de Loire-Atlantique.

La première étape, la plus longue de cette 52e édition, mènera les marins sur 689 milles, de Saint-Nazaire au Golfe de Gascogne, jusqu'à La Corogne, avant de faire demi-tour vers Lorient. Ils devraient arriver dans la ville du Morbihan entre le mercredi 25 août au soir et le jeudi 26 août à la mi-journée.

Suivez le départ de la course en direct

