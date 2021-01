DIRECT - Suivez l'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne

Charlie Dalin devrait être le premier skipper à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mercredi soir aux Sables-d'Olonne, sans la ferveur habituelle pour cause d'épidémie de coronavirus. Mais le Normand pourrait ne pas être désigné vainqueur de la course, en raison de compensations horaires.

Après 80 jours en mer, le Normand Charlie Dalin (Apivia) va enfin retrouver la terre ferme ! Le skipper devrait être le premier à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mercredi soir, entre 19h et 20h. Il boucle son tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, juste devant Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), attendus eux à partir de 23h. Une arrivée inédite, au bout du suspense.

Mais Charlie Dalin ne devrait pas pour autant être désigné vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe. Des compensations horaires ont été attribuées à trois autres navigateurs, ayant participé aux recherches ou au sauvetage de Kevin Escoffier le 30 novembre. Il s'agit de Jean Le Cam (16 heures et 15 minutes), Boris Herrmann (6 heures) et Yannick Bestaven (10 heures et 15 minutes).

Le grand gagnant du Vendée Globe ne sera connu qu'après le passage de la ligne du dernier skipper ayant des bonifications. Boris Herrmann et Yannick Bestaven devraient arriver aux Sables-d'Olonne, respectivement entre 1h et du 2h du matin, et entre 3h30 et 5h30 ce jeudi matin. Dans ce scénario, Bestaven pourrait donc remporter le Vendée Globe d'un cheveu.

L'essentiel

Charlie Dalin, premier skipper à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe entre 19h et 20h

Louis Burton et Boris Herrmann attendus dans la nuit

Une arrivée sans public pour les premiers skippers, mais avec une haie d'honneur aux Sables-d'Olonne

Le direct

16h50 : Aux Sables-d'Olonne, on se prépare à accueillir les premiers skippers malgré la pluie !

16h43 : C'est l'effervescence au village de course du Vendée Globe. Il y a foule dans le salle de presse, de très nombreux journalistes sont présents pour couvrir l'événement.

Il y a foule dans la salle de presse du Vendée Globe. © Radio France - Anne Patinec

16h40 : Une immense fresque a été dessinée sur la plage des Sables-d'Olonne en hommage à Charlie Dalin. On peut y lire : "Bravo Charlie", avec un portrait du skipper normand.

Et les (jeunes) supporters de Charlie Dalin sont déjà là pour féliciter le marin.

16h35 : Les zodiacs sont prêts dans le port des Sables-d'Olonne pour aller chercher les skippers en mer. Mais on ne peut pas dire que le temps soit clément !

16h30 : Malheureusement pour Charlie Dalin, il n'y a pas de public pour l'accueillir aux Sables-d'Olonne. En raison de l'épidémie de coronavirus, l'accès au village est interdit. Mais le marin aura tout de même droit à une haie d'honneur limitée aux bénévoles le long du chenal, un hommage réclamé par le maire de la commune vendéenne et finalement autorisé par la préfecture mardi soir.

16h25 : Voici les dernières estimations des temps d'arrivée (à 15h)

Apivia : entre 19h00 et 20h00

entre 19h00 et 20h00 Bureau Vallée : entre 23h00 et 1h00

entre 23h00 et 1h00 SeaExplorer Yacht Club de Monaco : entre 01h00 et 02h00

entre 01h00 et 02h00 LinkedOut : entre 3h00 et 5h00

entre 3h00 et 5h00 Maître CoQ IV: entre 3h30 et 5h30

16h20 : Vous pouvez suivre l'évolution de la course en temps réel sur la cartographie du Vendée Globe. Charlie Dalin est toujours en tête, à un peu plus de 105 km des Sables-d'Olonne. Il est suivi par Louis Burton et Boris Herrmann.

Les positions des skippers du Vendée Globe à 16h20. - Vendée Globe

16h10 : bienvenue dans ce direct ! Le Normand Charlie Dalin doit franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe entre 19h et 20h ce mercredi soir. Mais le skipper ne devrait pas être désigné vainqueur de cette édition, on vous explique pourquoi ici.