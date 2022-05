Drheam Cup : cette fois, la fête sera au rendez-vous

Les organisateurs de la course à la voile la Drheam Cup étaient à Cherbourg ce mardi 17 mai deux mois avant le départ de l'épreuve du port du Cotentin. Contrairement à il y a deux ans, en pleine période de covid, la fête populaire sera possible.

La Drheam Cup s'apprête à vivre sa 4e édition. L'épreuve qui est désormais estampillée "grand prix de France de course au large" a été créé en 2016 entre La Trinité-sur-Mer et Roscoff avec alors une 40e de bateau. Le 17 juillet prochain, plus de 100 voiliers prendront le départ de Cherbourg-en-Cotentin direction La Trinité-sur-Mer. Une vraie réussite pour les organisateurs qui, dès la deuxième édition en 2018, ont choisi Cherbourg comme port d'arrivée, avant d'inverser le sens de la course en 2020 et de décider désormais de partir du port du Cotentin.

Un prologue pour profiter des bateaux

Malheureusement, en pleine période de covid, la 3e édition a failli être déprogrammée et si elle s'est finalement courue, toutes les festivités à quai au départ, ont été annulées. Alors pour la première fois, du 13 au 17 juillet prochain, c'est une Drheam Cup à la fois sportive et festive qui devrait attirer amateurs de voile et simples curieux sur le port.

Pour l'occasion, un village départ ouvrira ses portes sur la plage verte dès le 13 juillet, avec différents exposants, plusieurs concerts prévus dont celui du Bagad de Lann-Bihoué, de nombreuses animations à quai et sur l'eau ainsi que différents stands de restauration. Le 14 juillet, le feu d'artifice devrait drainer une foule importante sur les lieux tandis que le prologue de l'épreuve le 15 juillet permettra de voir tous les bateaux engagés, sur l'eau pour une régate allant du Becquet jusqu'à Urville avant un retour dans la rade.

3 parcours de 600 à 1500 miles

Le départ des différentes catégories de bateaux aura lieu le 17 juillet au niveau du Becquet et les concurrents passeront au large de la plage de Querqueville et d'Urville avant de regagner le grand large, ce qui permettra aux amateurs d'admirer les navires. Ceux-ci se verront proposer 3 parcours allant de 600 miles pour la classe Figaro 3 ou pour les IRC jusqu'à 1500 miles pour les trimarans Ultimes en passant par 1000 miles pour les Class 40, ou encore les Imoca du Vendée Globe. Une distance qualificative pour la Route du rhum prévue à l'automne.

En 4 éditions, la Drheam Cup s'est imposée comme une grande course sur le calendrier des skippers. Exactement ce que souhaitait la ville de Cherbourg-en-Cotentin qui peut communiquer sur l'événement en alternance avec l'arrivée de la Rolex Fastnet Race et ainsi se présenter comme l'une des nouvelles villes phares de la course à la voile.