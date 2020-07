Drheam Cup : difficile de garder les distanciations sociales à bord des bateaux

Une centaine de bateaux prendra le départ de la Drheam Cup peu après 13 h, ce dimanche 19 juillet. Certains skippers navigueront en solitaire, d'autres en équipage, en fonction des catégories de bateaux. Avec la pandémie du Covid 19, l'organisation de la course suit des règles dictées par la Fédération françaises de voile (FFV). Toutefois, l'événement ne dépassant pas les cinq jours de mer et se déroulant près des côtes, aucun test ni quatorzaine ne sont imposés aux skippers.

Un questionnaire à remplir avant le départ

"La fédération nous a transmis un formulaire d'auto-évaluation qui doit être rempli par chaque équipage. Quand la réponse est positive pour certaines questions, il ne faudra pas prendre le départ. Cela reste de la responsabilité du skipper, explique Hervé Gautier, le directeur de course de la Drheam Cup. Après, les autres consignes, si jamais ils ont un doute sur un membre de l'équipe pendant la navigation, il faudra avertir tout de suite le C.R.O.S.S (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ndlr.), qui donnera les étapes à suivre pour revenir à terre rapidement et et être pris en charge"

Port du masque impossible à bord ?

La direction de course conseille également aux marins de porter un masque à bord et d'essayer de respecter les distanciations sociales. Pour Jean-Yves Chauves, médecin spécialisé dans la course au large, cela est impossible. Le praticien travaille notamment sur le Vendée Globe. "Surtout sur un bateau dans un milieu aussi restreint avec des gens qui vont se croiser sans arrêt, qui vont partager des manœuvres, mais aussi des repas. Je pense que le port du masque n'est même pas raisonnable du tout. Sur le pont, les choses sont un peu différentes, puisqu'on est à l'extérieur, mais dans le bateau lui-même oublions l'idée", indique-t-il.

Il est par ailleurs demandé aux skippers de limiter au maximum l'accès à leur bateaux, sur les pontons de Cherbourg, pour éviter toute contamination avant le départ.