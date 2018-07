Cherbourg, France

Ce ne sera pas mercredi, peut-être jeudi, mais plus probablement vendredi. L'arrivée des premiers bateaux à Cherbourg, terme de la course à la voile Drheam Cup, est une nouvelle fois retardée. "On attend les bateaux peut-être dans la soirée de jeudi, mais plus probablement dans la journée de vendredi", explique Sylvie Viant, la directrice de la course, invitée de France Bleu Cotentin ce mercredi matin. Le principal responsable, c'est le manque de vent : "l'anticyclone ne donne pas beaucoup de vent pour la flotte, et une dépression se dirige vers la mer d'Irlande. Le départ de la Trinité-sur-mer (Morbihan) lundi a déjà du être décalé de 2h30. Mais le pire que les skippers ont subi, c'est dans la nuit de mardi à mercredi : il y en a tout une partie qui n'avait plus du tout de vent, alors j'espère qu'ils ont quand même pu se reposer. Ce manque de vent, ça donne beaucoup de travail à faire, de changement de voiles", ajoute la directrice.

Ouverture du village dès ce mercredi matin

Les bateaux qui font le plus petit parcours - la Drheam Cup 400, avec 428 milles nautiques (près de 800 km) - ont un peu plus d'air que ceux qui montent vers le Fastnet (au sud de l'Irlande) et participent à l'épreuve reine, la Drheam Cup 700, celle qualificative pour la Route du Rhum, avec 736 milles (1185 km).

En attendant les bateaux, la fête de l'arrivée de la Drheam Cup commence ce mercredi matin dès 10 heures avec l'ouverture au public du village de la course quai de l'Entrepôt à Cherbourg.