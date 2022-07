Drheam Cup : Oren Nataf, premier skipper toutes catégories à atteindre La Trinité-sur-Mer

Parti de Cherbourg dimanche, Oren Nataf est le premier concurrent de la Drheam Cup à avoir franchi la ligne d'arrivée au large de La Trinité-sur-Mer ce mardi. Le skipper amateur a relié la Manche au Morbihan en seulement deux jours, deux heures et 47 minutes à bord de son Multi 2000 Rayon vert.

Oren Nataf (à droite) et son co-skipper Sidney Gavignet (à gauche) à leur arrivée à La Trinité-sur-Mer, le 19 juillet 2022

Moins de trois jours pour relier la Manche au Morbihan. Le skipper amateur Oren Nataf, aux côtés de son co-équipier Sidney Gavignet, est le premier concurrent toutes catégories de la Drheam Cup à avoir franchi la ligne d'arrivée devant La Trinité-sur-Mer ce 19 juillet peu après 17h. Son Rayon vert a accosté après deux jours, deux heures et 47 minutes de course.

Oren Nataf remporte donc la victoire dans sa catégorie, Multi 2000, mais s'impose également au scratch devant les 111 autres skippers encore en course. D'autres bateaux l'ont suivi plus tard, dans la nuit du 19 au 20 juillet, dont l'équipage de Kuka 3, premier en temps réel dans la catégorie IRC. L'Ultime de Tom Laperche est quant à lui arrivé peu avant 1h30 du matin.

Plusieurs abandons, dont celui de Loïc Escoffier

D'autres skippers, en revanche, ont dû abandonner. Ce 19 juillet à 16h40, Loïc Escoffier a chaviré au large du Fastnet, avant d'être secouru par les garde-côtes irlandais aux alentours de minuit. Il n'est pas blessé mais doit abandonner la course. De son côté, Ian Lipinski a subi une avarie à bord de son Class 40 et est également contraint d'abandonner.

Le Manchois Hervé Jacqueline, concurrent dans la catégorie IRC en double sur le parcours de 600 milles nautiques, n'est également plus dans la course ce mercredi. Le skipper originaire de Barneville-Carteret a dû abandonner à cause d'un problème de voile sur son Polperro II.

