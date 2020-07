Drheam Cup : où pourra-t-on assister au départ ce dimanche dans le Cotentin ?

Une centaine de monocoques et de multicoques prendront le départ de la Drheam Cup, le grand prix de France de course au large, à partir de 13h ce dimanche 19 juillet de la baie du Becquet. Cette flotte de Multi 50, Multi 2000, de Figaro 3 ou encore d'IRC est déjà visible dans le port Chantereyne.

Seuls les trois Ultims, des trimarans géants, n'arriveront que dimanche. Ils passeront dans la rade entre 8h45 et 9h30. Il sera possible de les admirer depuis le quai de la Hune, le bout du quai de France et l’avenue du président Menut. Ils seront suivis des Multi 50 et Multi 2.000 entre 9h30 et 10h puis ce sera au tour des monocoques, soit l'essentiel de bateaux, de lever l'ancre à partir de 10h45.

Le départ au large du Becquet

La flotte se positionnera au large du Becquet pour un départ à partir de 13h pour les Ultims et les multicoques puis 13h15 pour le reste. Le public pourra y assister depuis le port du Becquet et la digue de Collignon. Il sera aussi possible de suivre la compétition depuis le sentier des douaniers jusqu'à une bouée située au nord-est du port d'Omonville-la-Rogue.

Les plaisanciers pourront accompagner les navires en mer et les suivre le long des côtes de la Hague. Le départ sera également retransmis en direct sur la page Facebook de France Bleu Cotentin et sur son site Internet.

Émissions spéciales sur France Bleu Cotentin

Cet événement sera donc à vivre sur France Bleu Cotentin, partenaire du départ de la Drheam Cup. Une émission spéciale est organisée ce samedi de 11h à midi et ce dimanche de 11h à 13h.