Drheam Cup : victoire de l'Ultim Edmond de Rothschild

Le maxi trimaran de Cammas et Caudrelier a franchi en premier mardi matin la ligne d'arrivée de la Drheam Cup - Grand Prix de France à la Trinité-sur-Mer.

L'Ultim Edmond de Rothschild remporte la première bataille des géants de l'année. Après moins de 48 heures de course (1 jour, 21 heures et 30 minutes) depuis le départ donné à Cherbourg dimanche, le bateau de Franck Cammas et Charles Caudrelier a passé mardi matin la ligne d'arrivée de la Drheam Cup - Grand Prix de France à la Trinité-sur-Mer en Bretagne.

Avec cette victoire, l'équipage d'Edmond de Rothschild prépare de la meilleure manière le trophée Jules Verne à la fin de l'année. Il devance les deux autres géants engagés dans la Drheam Cup : Sodebo Ultim 3 et Actual Leader.