Duo de filles sur la Transat Jacques Vabre

Doucement mais sûrement la course au large se conjugue au féminin. 14 femmes sur 158 marins s'élanceront ce dimanche du Havre pour la 15ème Transat Jacques Vabre à destination cette fois de la Martinique. Et parmi elles 3 duos 100% féminin dont Amélie Grassi et Marie Riou à bord de la Boulangère bio.

Ecoutez ici le reportage avec Amélie Grassi et Marie Riou Copier

Amélie Grassi, rochelaise de naissance, découvre la voile par la Mini-Transat avec une remarquée 8ème place en 2019. Pour cette route du café elle a trouvé comme partenaire La boulangère bio et comme co-skippeuse Marie Riou. Cette dernière a remporté en 2018 la course en équipages Volvo Ocean Race. Leur bateau Class40 n'a été mis à l'eau qu'il y a 1 mois. Pas assez pour avoir eu le temps de se mesurer aux autres mais assez pour avoir "une confiance totale dans ce bateau qui nous a montré qu'il était fiable, robuste et qu'il en avait dans le ventre. Donc on sait qu'on va pouvoir aller vite. J'ai confiance dans Marie" ajoute Amélie Grassi.

Amélie Grassi et Marie Riou skippers de La Boulangère bio sur la Transat Jacques Vabre © Radio France - Yves-René Tapon

"On va quand même être dans un mode prudent, tranquille et vraiment essayer de bien naviguer pour rien casser et arriver au bout en Martinique" ajoute Marie Riou.

Amélie Grassi et Marie Riou skippers de La Boulangère bio sur la Transat Jacques Vabre © Radio France - Yves-René Tapon

La course au large est un des rares sports 100% mixte: "La plupart du temps, le bateau n'est jamais à 100% de son potentiel. Et du coup, au final, être une femme, ça ne change pas grand chose. Parce- qu'un mec non plus ne va pas réussir à exploiter tout le potentiel. C'est plutôt d'être malin sur les manœuvres. Il n'y a pas grande différence" affirme Amélie Grassi qui affiche motivation et un tempérament déjà bien trempé avant cette première grande course !

Le parcours de la Transat Jacques Vabre 2021

à lire aussi Yannick Bestaven : la Transat Jacques Vabre après le Vendée Globe

à lire aussi Transat Jacques Vabre : du cinéma au grand large

à lire aussi Transat Jacques Vabre : Armel Tripon et Benoit Marie, des skippers au grand coeur