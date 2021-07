EN IMAGES - 68 voiliers au départ du Tour des ports de la Manche à Barneville-Carteret

Les bateaux ont quitté les pontons de Barneville-Carteret en milieu de matinée. Ils se sont ensuite positionnés pour le prendre le départ de cette première étape du Tour des ports, direction Granville. Le comité de course a autorisé de passer la ligne vers 10h30 pour les petites catégories de bateaux et vers 11 heures pour les plus grosses embarcations. Cette deuxième phase a nécessité un rappel général, en raison d'une coupure de ligne précoce par plusieurs voiliers.

68 bateaux ont pris le départ de cette 36ème édition, un bon chiffre selon les organisateurs. Avec l'absences des bateaux britanniques et les réticences de certains équipages, ils craignaient une baisse significative d'inscriptions cette année. Ce n'est pas le cas, en témoigne la motivation générale sur les pontons, avant de quitter le port de Barneville Carteret.

On peut toutefois noter l'absence du skipper Christophe Auguin, habitué du Tour des ports et premier de l'épreuve avec son équipage en 2019. Le granvillais est bloqué en Uruguay.

Le départ a été donné à une demi-heure d'intervalle entre les bateaux de moins de dix mètres et les plus imposants. © Radio France - Raphaël Aubry

Des équipages pour la plupart présents pour la compétition, ce n'est pas une croisière. © Radio France - Raphaël Aubry

Les équipages partent pour cinq jours de régates côtière. L'arrivée se fera à Saint-Vaast-La-Hougue vendredi prochains. Il est possible de suivre en temps réel le parcours des bateaux, sur la cartographie du Tour des ports de la Manche.

Des éclaircies ont accompagné les équipages pour leurs premiers milles près des côtes. © Radio France - Raphaël Aubry

Parmi les équipages, on retrouve "Défi voile adaptée" de l'association "Les Passagers du vent", qui favorise l’inclusion de personnes atteintes de handicap mental en développant la pratique de la voile. © Radio France - Raphaël Aubry

Le parcours de cette 36ème édition :