EN IMAGES - 76 équipages mettent les voiles sur le Tour des ports de la Manche

C'est parti pour le Tour des ports de la Manche. 76 équipages ont pris le départ de la régate ce dimanche, pour six étapes entre Saint-Vaast-la-Hougue et Granville. Une course de voiliers où se mêlent compétition et convivialité.

Hissez les voiles ! La 37e édition du Tour des ports de la Manche se déroule cette semaine, organisée par le Yacht Club de Granville. Une régate en six étapes, partie de Saint-Vaast-la-Hougue ce dimanche 3 juillet, pour rejoindre Granville ce vendredi 8 juillet. 76 équipages ont pris le départ de la course de voiliers.

Des retrouvailles conviviales après deux ans de Covid

Six étapes sont au programme : Saint-Vaast-la-Hougue/Cherbourg ; Cherbourg/Diélette ; Diélette/Barneville-Carteret ; Barneville-Carteret/Jersey ; le tour de Jersey ; Jersey-Granville.

Les équipages font le Tour des ports de la Manche en six étapes, entre Saint-Vaast-la-Hougue et Granville. - Tour des ports de la Manche

Sur les ponts, deux choses comptent : le plaisir de naviguer et celui de se retrouver entre copains. "Il y a toujours une excellente ambiance sur ce Tour. Les coureurs se connaissent bien et il y a vraiment du niveau", se réjouit Didier Cozic, président du comité de course. De vraies retrouvailles cette année, après une édition 2020 annulée à cause du Covid et une édition 2021 diminuée et décalée en septembre.

76 équipages, de tous horizons, de 14 à 70 ans

Les participants ne boudent pas non plus leur plaisir. 76 équipages sont inscrits, mais les coureurs se relaient et ne participent pas tous à l'ensemble des étapes. Pour Priam et Elouan, c'est le baptême du feu. Ou plutôt, de l'eau. A 14 ans, ils embarquent pour la première fois sur le Tour des ports de la Manche, à bord de L'Abuelo. "On ne fait que la première étape, mais c'est vraiment cool !", racontent les deux amis bretons.

Elouan et Priam sont les benjamins de la course, embarqués avec l'équipage de L'Abuelo. © Radio France - Chloé Martin

Priam et Elouan sont les benjamins de la course, avec Thibaut, à peine plus âgé. A 16 ans, c'est déjà son deuxième Tour des ports de la Manche. Cette année, il participe à deux étapes, une à bord du Puma et l'autre à bord du Mirage. "Je suis numéro 1, j'envoie les voiles d'avant, assez légères mais très grandes, qui permettent d'avancer à des allures où le vent est derrière nous", explique-t-il.

Il n'existe aucune barrière d'âge dans l'équipage. "Tout le monde est toujours là avec sa bonne humeur. C'est super agréable de pouvoir compter sur chacun", sourit Thibaut. Et c'est même essentiel quand on se retrouve à plusieurs seuls en mer.

Thibaut (à gauche) a rejoint l'équipage du Puma au départ de Saint-Vaast-la-Hougue. © Radio France - Chloé Martin

La mer et le vent à dompter lors de la navigation

Sur le Barbule, un ancien Figaro 2, ils sont trois à devoir cohabiter, Jean-Pierre, Alexandre et Bruno. "On s'entend très bien et c'est important parce qu'il faut communiquer, et si possible, le plus rapidement possible et être d'accord sur les options. C'est pour ça qu'on se prépare beaucoup avant."

Conditions météo, cartes de navigation... tout est étudié avant. Mais une fois en mer, tout peut se produire. "On va essayer de finir le Tour cette année. La dernière fois, on avait eu une avarie dans la dernière manche, au raz de Barfleur. Donc là, notre objectif, c'est de ramener le bateau en bon état", espère Thomas, skippeur du Wilegal. "Et si possible, finir dans le premier tiers du classement de notre groupe."

L'objectif de l'équipage du Wilegal : finir la course avec un bateau en bon état. © Radio France - Chloé Martin

Une compétition et quatre classements

La compétition n'est jamais très loin. "L'année dernière, on a fait deux. Là, on a une revanche à prendre !" s'enthousiasme Thibaut. Avec Philippe, ils sont venus de Bruxelles pour embarquer sur le Spip. "On a déjà commencé les hostilités avant le départ. Parce qu'il y a une intoxication psychologique qui se fait à terre", plaisantent les deux hommes. "C'est là que la course commence." C'est aussi là qu'elle se termine chaque soir, toujours autour d'un verre et d'un bon repas.

Thibaut et Philippe ont embarqué leur humour avec eux sur le Spip. Mais ces deux Belges comptent bien remporter la régate. © Radio France - Chloé Martin

Vous pouvez suivre les résultats et les classements des quatre groupes de la régate sur le site du Tour des ports de la Manche.