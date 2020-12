EN IMAGES : de retour du Vendée Globe, Kevin Escoffier rencontre les salariés de PRB

Kevin Escoffier à la rencontre des salariés de PRB, ce jeudi. C'était au siège de l'entreprise, aux Achards, près des Sables d'Olonne. Le skipper, rescapé du Vendée Globe suite à son naufrage et à son sauvetage par Jean Le Cam, est rentré en France il y a quelques jours.

Il a eu l’occasion de raconter encore de nombreuses fois son naufrage et son sauvetage… Kevin Escoffier est venu ce jeudi après-midi au siège de l’entreprise PRB, son sponsor, aux Achards, en Vendée. Il a rencontré les salariés et a pu vérifier que tous ont suivi sa mésaventure de très près.

Dans un des ateliers © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Fin novembre, pendant le Vendée Globe,l’étrave de son bateau s’est littéralement cassée en deux. Le marin n’a eu que le temps de sauter dans son canot de survie. C’est après de longues heures d’angoisse que Jean Le Cam, qui s’était dérouté, a pu le récupérer sain et sauf. Cinq jours plus tard, Kevin escoffier a été pris en charge par un navire de la Marine Nationale.

Une aventure qui a marqué les esprits, en particulier au sein de l’entreprise… Pas de rassemblement du personnel, à cause, bien sûr, des contraintes sanitaires. Alors, pour rencontrer les uns et les autres, le skipper fait le tour des bureaux et des ateliers, en voiturette électrique, sur cet immense site de 60 hectares.

Cette amitié entre PRB et le marin devrait continuer. Kevin Escoffier veut à nouveau tenter ses chances dans le Vendée Globe, de même que Jean-Jacques Laurent, le patron de l'entreprise. Ils ont prévu d’en discuter très prochainement.s