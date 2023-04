EN IMAGES - Le retour d'Écureuil d'Aquitaine, l'ancien bateau de Titouan Lamazou, aux Sables-d'Olonne

C'est un bateau de légende sauvé de l'oubli qui fera lundi 1er mai son grand retour aux Sables-d'Olonne. Écureuil d'Aquitaine II, le voilier à bord duquel Titouan Lamazou avait remporté le premier Vendée Globe en 1990, a été retrouvé par un notaire passionné des Sables d'Olonne. Il fut ensuite repris par Bertrand de Broc. Le bateau était quasiment à l'abandon dans un port du Venezuela. Au terme d'un long périple, le voilier est de retour en France et sera retapé à l'identique.

Retrouvé grâce à Google Earth

"Si Écureuil d'Aquitaine existe, il faut le retrouver". C'est le défi que s'était lancé Alexandre Treillard il y a quelques années. Il a fallu pister le bateau en remontant tous les anciens propriétaires. "Et puis j'ai eu une piste avec un électricien bateau qui avait travaillé dessus, qui m'a envoyé une photo du bateau au Venezuela. Mais il était incapable de me dire où il était" raconte, intarissable sur son aventure, Alexandre Treillard. "J'ai cherché sur Google Earth et sur la photo du bateau, il y a une grande antenne à côté. Avec le tirant d'eau du bateau (3,50 m) par déduction, j'ai cherché sur un port assez important et petit à petit, j'ai trouvé que c'était bien Corre Camino. Et j'ai appris qu'il était à vendre".

Écureuil d'Aquitaine II, fidèle monocoque de Titouan Lamazou sur la 1ʳᵉ édition du Vendée Globe en 1990, récupéré et sauvé de l'oubli au Venezuela par un notaire des Sables d'Olonne, Alexandre Treillard © Radio France - Yves-rené Tapon

La suite de l'histoire est épique. Le bateau est en sale état. Il faut effectuer des travaux d'urgence et discuter longuement avec les autorités locales dans un pays gangréné par la corruption et la violence. Finalement, Alexandre Treillard et son équipe (5 personnes au total) quittent le Venezuela à bord d'un voilier qui n'a pas navigué depuis au moins 10 ans. Après deux heures de navigation, un winch est arraché. Dans un grain, le bateau se couche. Puis c'est la barre de liaison entre les deux safrans qui casse. L'équipage parvient à rejoindre la Guadeloupe. Écureuil d'Aquitaine II revient en France par cargo.

Écureuil d'Aquitaine II sera rénové à Port Bourgenay à Talmont Saint-Hilaire, au sud des Sables d'Olonne © Radio France - Yves-rené Tapon

"Je suis l'heureux détenteur de ce bateau et je vais tout faire pour le remettre en état", Alexandre Treillard

"Il est toujours très beau, dit avec le sourire Alexandre Treillard en contemplant le voilier, il y a des travaux à faire, la coque est saine, c'est le pont qui est en mauvais état. On doit sécuriser le gréement. (...) On n'est pas propriétaire des choses, on est détenteur des choses. Pour un notaire, ça va faire bizarre. Mais oui, je suis l'heureux détenteur de ce bateau et je vais tout faire pour le remettre en état". Pour cela, le nouveau propriétaire aura le soutien d'un partenaire historique du Vendée Globe. "Ce bateau-là, c'est une transmission. Il nous a fait rêver quand on avait 19 ans. Eh bien, je veux faire rêver aussi les jeunes de 19 ans. Il y a toujours beaucoup d'émotion sur cette course où les premiers ne savaient pas où ils allaient, où il y avait beaucoup d'incertitudes". Informé de chaque étape du sauvetage, Titouan Lamazou a encouragé Alexandre Treillard et devrait être à la barre de son ancien bateau pour la remontée du chenal des Sables d'Olonne ce 1er mai.

Le mythique voilier s'appellera désormais T One One: "Le bateau, c'était le numéro onze. C'est le premier à être sorti du port des Sables d'Olonne, le premier à être entré. Et T est un hommage à Eric Tabarly qui a donné le départ du premier Vendée Globe".

Ecureuil d'Aquitaine au large des Sables d'Olonne en 1989 © AFP - Marcel Mochet

