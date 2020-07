En Images - Le skipper rochelais Yannick Bestaven au départ ce samedi de la Vendée Actique

Yannick Bestaven, le skipper rochelais sera ce samedi au départ de la Vendée Arctique, la seule course de préparation au Vendée Globe en novembre. Le départ de la course sera donné à 15h30 des Sables d'Olonne. Un départ particulier, Covid-19 oblige.

Le grand monocoque noir et rouge a quitté le bassin des Chalutiers à La Rochelle à 15h30 ce vendredi. Dernier contact avec la terre pour Yannick Bestaven, le marin rochelais qui sera au départ ce samedi de la Vendée Arctique, la seule course de préparation au Vendée Globe en novembre. Un départ particulier à cause du Covid-19 : pas de rassemblement de bateaux aux Sables d'Olonne, pas de village départ, pas de public. Les 20 concurrents ont quitté vendredi après midi chacun leur port d'attache, ils ont passé la nuit en mer et ce retrouveront à l'heure H sur la ligne de départ.

Pour éviter que les concurrents se retrouvent seul en mer avec de graves difficultés respiratoires, les concurents ont tous subi avant de quitter le quai un test Covid. Ils en avaient déjà passé un lundi dernier, ainsi que toute leur équipe avec laquelle ils sont restés confinés.

Test Covid avant le départ pour Yannick Bestaven et deux équipiers qui rejoindront la terre avant le départ © Radio France - Marie-Laurence Dalle

La Vendée Arctique conduira les 20 concurrents sur un parcours inhabituel : entre l’Islande, les Açores et retour aux sables d'Olonne dans 15 jours. Sur son bateau ancienne génération à foils (ces ailes qui permettent de voler sur l'eau), il espère terminer dans les 10 premiers.