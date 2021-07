EN IMAGES - Le Tour voile fait escale à Saint-Vaast-La-Hougue, avec une victoire normande

Dix trimarans de sept mètres ont pris leurs quartiers sur le port de Saint-Vaast-La-Hougue mardi soir pour cinq jours. Ils arrivent du Havre, pour la première étape de ralliement de la course; L'équipage Elveta Blue by Normandy Elite Team a franchi la ligne en premier.

C'est le premier évènement nautique de l'été dans la Manche. Les dix équipages du Tour voile, anciennement appelé Tour de la France à la voile, sont arrivés à Saint-Vaast-La-Hougue mercredi soir vers 18 heures. Ils étaient partis du Havre en milieu de matinée, pour la première étape de ralliement (57 milles) sur les trimarans Diam24 de sept mètres. La course étant principalement composée de parcours côtier sur les précédentes éditions.

Les dix trimarans Diam24 ont été sortis de l'eau dès leur arrivée à Saint-Vaast-La-Hougue. © Radio France - Raphaël Aubry

Près de 200 habitants et touristes ont répondu présent pour accueillir les bateaux. La plupart étaient curieux de découvrir cette course, moins populaire que d'autres évènements nautiques. Trois équipages normands participent à cette éditions 2021, dont le vainqueur de l'étape : Elvela Blue by Normandy Elite Team. Parmi les cinq marins, on retrouve le skipper cherbourgeois Pierrick Letouzé, qui a déjà participé à la Transat Jacques Vabre et la Normandy Channel Race.

"Cela avait mal commencé parce qu'on a cassé une pièce sur le bateau au départ. On s'est retrouvé dans le paquet arrière. Mais je suis content, on a réussi à bien se remobiliser, après avoir réparé, jusqu'au final avec Groupe Atlantic, expliquait le normand à l'arrivée. Moi je voulais gagner soit ce ralliement là, ou celui de Diélette, c'est bon j'ai déjà coché une case."

Pierrick Letouzé et son équipe ont remporté cette étape de ralliement, avec une soutien de la Région. © Radio France - Raphaël Aubry

La flotte reprendra la mer ce jeudi pour un parcours côtier devant Saint-Vaast-La-Hougue. Il est prévu que les bateaux de mettre les bateaux l'eau à partir de 12h15. Vous pourrez suivre cette journée en direct vidéo sur le village de la course, ouvert de 12h à 20h.

Vendredi, les marins prendront la direction de Diélette, toujours dans la Manche. Quatre autres destinations sont ensuite au programme jusqu'au 24 juillet : Erquy, Châtellaillon-plage, Royan et le lac de Serre-Ponçon dans les Alpes.

Après le Tour voile, le départ du Tour des ports de la Manche cette fois. Il sera donné de Barneville-Carteret dimanche. Dans l'été, il y aura également l'arrivée de la fameuse Rolex Fastnet Race à Cherbourg, mais aussi les championnats européens de kayak de mer du 18 au 22 août.