PHOTOS : le trimaran d'Armel Tripon remis à l’endroit fait route vers la Bretagne

Le trimaran Les P’tits Doudous avec lequel Armel Tripon avait chaviré dans la nuit de dimanche à lundi lors de la course des 1000 milles des Sables a été ramené à l’envers mercredi à la Corogne. Il n'a pas été possible de le retourner en mer.

Le navigateur nantais avait été secouru lundi par les sauveteurs espagnols puis déposé à terre à La Corogne.

Remis à l'endroit, mais mât endommagé

Les équipes de sauvetage sont arrivées mardi matin sur zone. Pour permettre de retrouver le trimaran plus facilement. Armel Tripon était parvenu à activer une balise de positionnement à bord du bateau avant d'être hélitreuillé.

Le trimaran a pu être remis à l'endroit ce mercredi dans la baie de Carino, à l’entrée de la Ria Ortigueira, mais le mât est en plusieurs morceaux, la plateforme elle-même semble relativement épargnée. Un maximum de matériel a pu être récupéré.

Retournement des P'tits Doudous à La Corogne - Oceanic Assistance

Le trimaran d'Armel Tripon remis à l’endroit après son chavirage au large de La Corogne - Oceanic Assistance

Le trimaran remorqué vers la Bretagne

Le bateau est désormais en remorque vers la baie de Quiberon. Arrivée prévue entre vendredi soir et samedi matin.

Les P'tits Doudous en remorque vers la Bretagne - Oceanic Assistance

C'est un "soulagement. C’est le premier mot qui me vient en voyant Les P’tits Doudous à l’endroit" explique Armel Tripon. "Le bateau est intègre et ceci grâce au professionnalisme de tous. La course au large est collective et solidaire, et ce chavirage me le prouve d’autant plus. Merci à mon équipe d’abord à qui je dois tant".

Le navigateur nantais se tourne désormais vers l'avenir. La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, en novembre prochain.