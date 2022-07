EN IMAGES - Revivez le départ de la Drheam Cup au large de Cherbourg-en-Cotentin

C'est parti pour la Drheam Cup ! 118 bateaux ont mis les voiles pour la quatrième édition de la course au large, ce dimanche après-midi, depuis Cherbourg-en-Cotentin. Retour en images sur ce grand départ.

Ils ont pris le large pour plusieurs jours. 118 bateaux ont pris le départ de la Drheam Cup ce dimanche 17 juillet, une course au large entre Cherbourg-en-Cotentin et La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Arrivée prévue ce mercredi pour les plus rapides.

Les bateaux applaudis à la sortie du port Chantereyne

Les voiliers sont sortis un à un du port Chantereyne de Cherbourg, à partir de 11h40 sous les applaudissements du public. Les voiles n'ont été hissées qu'au large de la grande rade, pour rejoindre tranquillement la ligne de départ.

L'Imoca de Louis Duc a quitté le bassin du commerce pour rejoindre le large, avant le départ. © Radio France - Chloé Martin

Les curieux étaient nombreux sur les digues et les quais à admirer le spectacle. © Radio France - Chloé Martin

Un premier départ pour les plus gros bateaux

Le premier départ a été donné à 14h pour les plus gros bateaux qui courent sur les deux parcours de 1.000 milles nautiques. Sont partis les Ocean Fifty, les grands monocoques et le seul Ultime engagé sur la course.

La Zartigue est le seul Ultime au départ. C'est le maxi-trimaran de François Gabart, remplacé par Tom Laperche pour cette régate. © Radio France - Chloé Martin

Les Ocean Fifty font la course avec l'Ultime, avec un départ commun. © Radio France - Chloé Martin

Les Class 40 dans le deuxième départ

Vingt minutes après le premier départ, c'est au tour des Class 40, des Rhum Multis et des Rhum Monos de partir. Une belle bataille pour les Class 40, catégorie la mieux représentée sur la Drheam Cup, avec 36 bateaux.

36 Class 40 ont pris le second départ de la Drheam Cup. © Radio France - Chloé Martin

Le Class 40 de Corentin Douguet (à gauche) et celui de Xavier Macaire (à droite). © Radio France - Chloé Martin

Les skippers mettent le cap sur l'Angleterre, après avoir viré de bord au large d'Urville-Nacqueville. © Radio France - Chloé Martin

Les Rhum Multis ont pris le départ en même temps que les Class 40. © Radio France - Chloé Martin

Les plus petits bateaux en dernier

Les deniers à partir de Cherbourg, ce sont les IRC en double et en équipage, ainsi que les Figaro 3 et les Multi 2000. Ces trois catégories vont parcourir 600 milles nautiques.

Certains participent à la Drheam Cup en équipage, à bord de voiliers classés IRC. © Radio France - Chloé Martin

Les IRC se naviguent en double ou en équipage sur la Drheam Cup. © Radio France - Chloé Martin

Les IRC, Multi 2000 et Figaro 3 sont partis à 14h40 de Cherbourg-en-Cotentin. © Radio France - Chloé Martin

Arrivée prévue à La Trinité-sur-Mer dès mercredi pour les bateaux les plus rapides. Vous pouvez suivre la course en direct avec une carte évolutive sur le site de la Drheam Cup.