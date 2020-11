Les skippers du Vendée globe ont commencé à partager leurs premières photos depuis leurs bateaux.

Ça fait partie de la magie du Vendée globe, et encore plus en cette période de confinement : les skippers de la course à la voile et en solitaire autour du monde partagent avec nous les photos qu'ils prennent depuis leurs bateaux. Ils nous offrent une grande bouffée d'air frais mais aussi de douceur avec de très jolis levers et couchers de soleil.