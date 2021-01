EN IMAGES - Vendée Globe : "Il faut savoir être un Macgyver", raconte le Sablais Benjamin Dutreux de retour

Le skipper Benjamin Dutreux vient de terminer son Vendée Globe en 81 jours 19 heures et 45 minutes. Le marin de l’île d’Yeu décroche une neuvième position. Une course difficile reconnait le Vendéen.

Beaucoup d'émotion ce vendredi à la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables-d'Olonne. Le skipper Vendéen d'adoption, Benjamin Dutreux, vient de terminer sa course en 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondes. Le coureur d'Omia termine la course à la neuvième position juste derrière Giancarlo Pedote.

Un long combat

Depuis le début, le Vendéen se bat pour participer au tour du monde en solitaire. En juin dernier, Benjamin Dutreux perd son sponsor principal. Le groupe Oceania Hotels, touché par la crise sanitaire, avait décidé de se désengager. Il manquait donc 350.000 euros au jeune navigateur. En septembre, l'entreprise Omia, basée en Charente, spécialisée dans les cabines de peinture, a décidé de rejoindre le projet. "On a jamais baissé les bras et si ça peut donner un exemple", lance le skipper en conférence de presse sous les applaudissements.

Le skipper a connu de nombreuses galères sur son bateau. "La liste est importante. Il faudrait que j'aille chercher mon tableau Exel", plaisante Benjamin Dutreux à son retour. "Il faut être un bon bricoleur si on veut gagner le Vendée Globe. Il faut savoir être Macgyver".

Une arrivée en famille

Seul en mer depuis près de 3 mois, Benjamin Dutreux, a remonté ce vendredi après midi, le chenal des Sables d'Olonne. Une arrivée en fanfare devant sa famille, chez lui sur ses terres. Ses parents installés à l’Ile-d’Yeu depuis 20 ans et sa grand-mère étaient présents.

Tu peux être fier de ton parcours" - Damien Seguin, 7e du Vendée Globe 2020

Lors de sa conférence de presse, Damien Seguin a pris le temps de féliciter le skipper Vendée. "Je veux te dire toute mon admiration. Nous étions a coté dans l'Océan indien, et ça a été un réel plaisir de te croise. J'ai découvert un compétiteur acharné. On se recroisera vite sur l'eau. Tu peux être fier de ce que tu as fait champion".