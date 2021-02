Contrainte à l'abandon début décembre, Samantha Davies a tout de même tenu à boucler son tour du monde à la voile et en solitaire. La navigatrice britannique a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne ce vendredi midi, hors course.

EN IMAGES - Vendée Globe : Samantha Davies boucle son tour du monde hors course

Samantha Davies a bouclé le Vendée Globe ce vendredi 26 février hors course.

110 jours après avoir quitté les Sables-d'Olonne, Samantha Davies a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce vendredi à 12h40, sous un beau soleil. La navigatrice britannique a terminé son tour du monde à la voile et en solitaire hors course. Elle avait en effet été contrainte à abandonner le 7 décembre dernier, après avoir heurté un objet flottant non identifié après 27 jours en mer.

"On a sauvé 102 enfants"

Mais Samantha Davies, l'un des six femmes engagées sur ce Vendée Globe 2020-2021, avait décidé de repartir. Après avoir réparé son bateau au Cap en Afrique du Sud, la Britannique de 46 ans était repartie hors course, motivée notamment par l'envie de donner de la visibilité à son sponsor "Initiatives Cœur". Il œuvre pour sauver des enfants souffrant de graves malformations cardiaques.

"A l'heure actuelle, on a sauvé 102 enfants" grâce à ce tour du monde, s'est réjouie Samantha Davies à son arrivée aux Sables-d'Olonne. Junior, un petit garçon opéré du cœur le 27 janvier, est monté sur le bateau de la navigatrice pour la remontée du chenal.

La Britannique avait d'ailleurs symboliquement tracé un cœur dans l'océan Atlantique, au large des côtes françaises, quelques heures avant de franchir la ligne d'arrivée. Aux Sables-d'Olonne, elle a retrouvé son fils Ruben et son compagnon Romain Attanasio, lui aussi embarqué sur ce tour du monde à la voile. Le skipper a terminé 14e de la course.

Samantha Davies à son arrivée aux Sables-d'Olonne après avoir bouclé le Vendée Globe hors course, le 26 février. - Vincent Curutchet / Alea