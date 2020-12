Vendée Globe : en plein Océan Indien, Louis Burton filme de magnifiques images avec un drone

Les images uniques et splendides prises en drone par Louis Burton

Ce sont des images très rares sur le Vendée Globe même à une époque où tous les navigateurs filment leur épopée de tour du monde à la voile en solitaire. Louis Burton a emporté un drone avec lui. Et celui qui a pratiqué la voile sur le lac d'Eguzon dans sa jeunesse a profité d'un peu de répit et d'une zone sans trop de vent pour filmer des images aériennes. Ça se passe au large des Kerguelen et c'est très beau à voir.

"En pilote confirmé, le skipper de Bureau Vallée 2 fait un incroyable tour aérien de son bateau et nous dévoile toute la beauté du désert maritime dans lequel il se trouve", écrit son équipe sur Facebook.

Et pour joindre l'utile à l'agréable, ces images ont permis au skipper de vérifier si ses voiles étaient en bon état. Louis Burton est toujours en troisième position du Vendée Globe après 31 jours de course.