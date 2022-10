EN VIDÉO - Le vendéen Benjamin Dutreux fin prêt pour la route du Rhum

Le village départ de la route du Rhum a ouvert ce mardi 25 octobre à St Malo. Et cette édition qui partira le 6 novembre affiche déjà un record avec 138 skippers au départ ! Le vendéen de l'île d'Yeu Benjamin Dutreux sur son Imoca Guyot environnement - Water Family y sera, hyper motivé.

Le skipper n'a pris possession de son monocoque, l'ancien Hugo Boss d'Alex Thomson, qu'au printemps dernier. Il a donc une fallu une phase rapide d'acclimatation. Avec cet Imoca le vendéen a franchi un cap supérieur, sportif et technologique: "Aujourd'hui, on a des pilotes automatiques qui sont super performants, de l'électronique qui est vraiment à la pointe. On a des capteurs qui sont partout sur le bateau. Et de se dire qu'en fait, je mouille pas mon bout du doigt et je ne sors pas à l'extérieur pour mesurer le vent. Du coup il faut que les chiffres soient bons !"

Le skipper vendéen Benjamin Dutreux sur son Imoca Guyot Environnement Water Family © Radio France - Yves-René Tapon

Le Rhum c'est hors norme. Benjamin Dutreux

Mais naviguer seul sur ce monocoque de 18 mètres demande tout de même une belle forme physique pour notamment hisser les voiles et les changer. Sur la route du Rhum la moindre erreur ne pardonnera pas: "C'est tous les 4 ans comme le Vendée Globe, mais c'est une traversée de l'Atlantique de 10 ou 12 jours, un peu sprint, dans laquelle on a eu souvent des histoires de marins de dingue. Donc au final, on peut prendre cette course un peu à la légère car c'est juste une transatlantique. Mais au final, elle est faite de plein de pièges. Et il va falloir être concentré car si on fait une erreur, ça va être dur de revenir aux avant postes".

C'est une sensation incroyable. Benjamin Dutreux

9e du Vendée Globe 2020-2021 et engagé également sur la prochaine Ocean Race (tour du monde en équipages) Benjamin Dutreux confie avoir un "plaisir fou d'être seul en mer (...) On se pousse au bout de soi même. On se retrouve en pleine nature. On regarde l'horizon, il n'y a rien, sur des machines qui vont à fond la caisse. C'est quand même une sensation qui est incroyable". On souhaite à Benjamin Dutreux ne pas vivre la même mésaventure qu'Alex Thomson. Sur ce même bateau lors de la route du Rhum 2018 le britannique s'était endormi alors qu'il était en tête des Imoca. Il s'était échoué en Guadeloupe à seulement quelques encablures de l'arrivée.